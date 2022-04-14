Что-то назревает? У границ Украины в Беларуси заметили новые странности

Белорусам на блокпостах сообщают, что Украина может напасть на Беларусь в любое время.

На 50-й день полномасштабного вторжения россия продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля на странице в Facebook.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.

В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

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Отметим, согласно данным западных аналитиков, на восток Украины продолжают пребывать новые военные подразделения и техника — в том числе, с Беларуси.