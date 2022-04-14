Что-то назревает? У границ Украины в Беларуси заметили новые странности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 5905
Белорусам на блокпостах сообщают, что Украина может напасть на Беларусь в любое время.
На 50-й день полномасштабного вторжения россия продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.
Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля на странице в Facebook.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.
Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.
В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.
Отметим, согласно данным западных аналитиков, на восток Украины продолжают пребывать новые военные подразделения и техника — в том числе, с Беларуси.