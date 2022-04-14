Укр

Что-то назревает? У границ Украины в Беларуси заметили новые странности

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
5905
Военные Беларуси Новость обновлена 14 апреля 2022, 07:16
Военные Беларуси

Белорусам на блокпостах сообщают, что Украина может напасть на Беларусь в любое время.

На 50-й день полномасштабного вторжения россия продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля на странице в Facebook.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.

В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

Отметим, согласно данным западных аналитиков, на восток Украины продолжают пребывать новые военные подразделения и техника — в том числе, с Беларуси.

Теги:
#Россия #Беларусь #Генштаб #ВСУ
Военные Беларуси
Украина
Что-то назревает? У границ Украины в Беларуси заметили новые странности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военные Беларуси
Что-то назревает? У границ Украины в Беларуси заметили новые странности
Дата публикации
Категория
Крейсер "Москва" до удара
Тот самый русский военный корабль: что нужно знать о подбитом крейсере "Москва"
Дата публикации
Категория
ВСУ все еще активно уничтожают вражескую технику
Мариуполь все еще под огнем, а из Беларуси идет техника: свежие карты боев
Дата публикации
Категория
Захваченный российский танк
Оккупанты отдали ВСУ две сотни танков — исследователи
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"