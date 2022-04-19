Эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" оценил, как битва за Донбасс повлияет на белорусско-российские отношения

Началась новая стадия российско-украинской войны, именуемая Битва за Донбасс.

Но с привлечением союзнических сил у россии не всё так хорошо, как ей бы хотелось. Для пополнения, которой ей необходимо после потерь в Украине, она пыталась работать и с Осетий, и с Сирией, и с Абхазией, и с Приднестровьем, и с Беларусью. Но максимально, что получается, это рекрутировать граждан, которые ищут приключений, через частные военные компании (ЧВК). Это дешевле, потому что нет выплат, в случае смерти. К тому же, политическое решение касательно всеобщей мобилизации в рф вряд ли будет. Потому ключевой ресурс – ЧВК, где могут быть многонациональные силы. Но основная ставка – на вооруженные силы рф.

Если говорить о Беларуси, то с ее территории российские войска вывели большую часть ракетного вооружения и авиации.

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Но большая часть – не означает всё. Поэтому угроза ракетных ударов по Украине с белорусской территории остается. Не исключаю, что россияне вновь попытаются организовать "второй фронт" путем открытого вовлечения Беларуси в войну. Но возобновят такие попытки лишь, если добьются определенных успехов на Донбассе, либо если завязнут там. Хоть заходить в Украину с северного направления, учитывая предыдущий печальный для россиян опыт, вряд ли они посчитают адекватным.

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Если рф будет дальше вязнуть, а позиции путина продолжат слабеть – официальный Минск вполне может попытаться играть вне российской политики. Не поддерживать путина. И Лукашенко такое проворачивал уже не раз.

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Настроения в белорусском обществе были и есть антивоенные. Война рф против Украины, при всей провоенной пропаганде, не воспринимается белорусами. Есть стабильное количество людей, которые занимают проукраинскую позицию – их около 40%. Есть стабильное число людей, которые сидят на пропаганде – это около 25-30%. И есть "болото", которому и с россией хотелось бы дружить, и с Украиной связи не рвать. И как раз таки в этой части растут не то чтобы антироссийские настроения, но понимание, что россия делает что-то не то. И чем дольше идет война, тем больше таких настроений. При этом, даже пророссийские настроенная белорусская прослойка, которая смотрит Соловьева и остальных, выступает против полномасштабной войны Беларуси с Украиной.

Для белорусского общества уже понятно, что надо отдаляться от российского режима – по крайней мере политически (экономически там всё сложнее). А если говорить о белорусских элитах, которые сегодня де-факто управляют страной, то для них с точки зрения сохранения власти – зачем цепляться за слабеющего российского союзника? И если будет альтернатива, они постараются расширить поле маневра, заодно ослабив удавку россии, которая очень сильно затянулась у них на шее за последние два года. Речь о том же диалоге с Западом, возврат к нормализации отношений с Украиной. Плюс – идет определенная игра с Турцией, с Китаем. И если Лукашенко и его окружению покажется выгодным заявить, что россия была не права – почему бы это не сделать?

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