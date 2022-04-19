Арестович рассказал о главных задачах армия рф в битве за восток Украины

Армия рф пытается захватить восток Украины, но у нее ничего не получится.

россия стянула значительные силы на восток Украины и вечером 18 апреля начала битву за Донбасс

По словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, армия рф поставила себе четыре главные задачи в новом сражении за восток Украины.

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Первая — захват территории на участке Рубежное — Попасная – Северодонецк в Луганской области.

"Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они объявили, что взяли. На самом деле не взяли, там идут уличные бои. А Кременная — это задача отрезать эти населенные пункты от большой земли", — рассказал Арестович.

Вторая — наступление от Изюма (Харьковская область) до Славянска и Краматорска

"Они (россияне — ред.) от Изюма радостно топают в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее. Тысяч 25 войска, которые хотят радостно всех победить. Район Авдеевки, чтобы сомкнуться от Изюма", — отметил советник главы Офиса президента.

Третья и четвертая — взять Гуляйполе (город в Запорожской области) и Мариуполь.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении заявил, что российская армия уже начала наступление на Донбассе, к которому так долго готовилась.

Отметим, что "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий. Аналитики считают, что россии не удастся достичь серьезного успеха, а в Харьковской области есть шанс отрезать один из каналов поставок техники оккупантов.

По состоянию на утро 19 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ, российские войска не прекращают начатые накануне попытки наступления и штурма в Слобожанском и Донецком районах. На юге продолжаются боевые столкновения.