Арестович рассказал о главных задачах армия рф в битве за восток Украины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Российские войска начали наступление на востоке Украины Новость обновлена 19 апреля 2022, 08:47
Российские войска начали наступление на востоке Украины

Армия рф пытается захватить восток Украины, но у нее ничего не получится.

россия стянула значительные силы на восток Украины и вечером 18 апреля начала битву за Донбасс

По словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, армия рф поставила себе четыре главные задачи в новом сражении за восток Украины.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Первая — захват территории на участке Рубежное — Попасная – Северодонецк в Луганской области.

"Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они объявили, что взяли. На самом деле не взяли, там идут уличные бои. А Кременная — это задача отрезать эти населенные пункты от большой земли", — рассказал Арестович.

Вторая — наступление от Изюма (Харьковская область) до Славянска и Краматорска

"Они (россияне — ред.) от Изюма радостно топают в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее. Тысяч 25 войска, которые хотят радостно всех победить. Район Авдеевки, чтобы сомкнуться от Изюма", — отметил советник главы Офиса президента.

Третья и четвертая — взять Гуляйполе (город в Запорожской области) и Мариуполь.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении заявил, что российская армия уже начала наступление на Донбассе, к которому так долго готовилась.

Отметим, что "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий. Аналитики считают, что россии не удастся достичь серьезного успеха, а в Харьковской области есть шанс отрезать один из каналов поставок техники оккупантов.

По состоянию на утро 19 апреля, согласно данным Генштаба ВСУ, российские войска не прекращают начатые накануне попытки наступления и штурма в Слобожанском и Донецком районах. На юге продолжаются боевые столкновения.

Теги:
#Россия #Донбасс #Алексей Арестович
Украинские ССО подрывают боеспособность врага
Украина
Россияне наступают сразу по ряду направлений: Генштаб назвал самые горячие точки
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские ССО подрывают боеспособность врага
Россияне наступают сразу по ряду направлений: Генштаб назвал самые горячие точки
Дата публикации
Категория
Мир беднеет от имперских амбиций путина
Агрессия путина ударила по экономике всего мира: готовятся срочные меры
Дата публикации
Категория
Ситуация обострилась 18 апреля
россия атакует по линии фронта на Донбасе: свежие карты наступления
Дата публикации
Категория
Бородянка
В ООН рассказали, сколько мирных украинцев погибло от рук оккупантов с начала вторжения
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города