россия атакует по линии фронта на Донбасе: свежие карты наступления

На востоке россия идет в атаку, на северо-востоке украинские войска контрнаступают, на юге идут бои

россия начала наступление на Донетчине и Луганщине, чтобы, как предполагается, достичь своих декларируемых целей — выйти на границы этих областей. Рубежное, Попасную и Марьинку пытались штурмовать при поддержке артиллерии, до этого ограничивались некрупными атаками и обстрелами.

Как отмечают эксперты The Institute for the Study of War, первая попытка не дала россиянам каких-либо территориальных завоеваний и, вероятно, наступление не будет успешнее более ранних. Аналитики считают, что росармия добьется либо ограниченного успеха, либо измотает украинских воинов.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Прорваться вперед россияне могут за счет артиллерии и "массовости". При этом часть войск россии в окрестностях Изюма, вероятно, отвлекутся, поскольку на Харьковщине украинские силы пошли в контратаку юго-восточнее города. При этом россия продолжает бомбить города Украины — во Львове ракетная атака впервые унесла жизни людей. В россии заявили, что обстреливали склады с оружием с запада.

Карта боевых действий в Украине на 19 апреля

Мариуполь

Штурм завода "Азовсталь" продолжается, но украинские защитники держатся. По территории наносят бомбовые удары с авиации, обстреливают из тяжелой артиллерии.

Бои за Мариуполь на 19 апреля

Донецкая и Луганская области

Россия обстреливает регион из артиллерии и авиации вдоль всей линии фронта. В Рубежном и Попасной — бои, Кременная захвачена. Пока силы армии рф сосредоточены на Попасной, Рубежном и Марьинке.

Карта боевых действий на востоке Украине на 19 апреля

Харьковская область

Украина продолжает контрнаступление, начатое несколько дней назад, часть сел в окрестностях города и под Изюмом освобождены. Аналитики считают, что успехи украинских защитников заставят оккупантов отвлечь часть боевой мощи от Изюма, но для перерезания пути поставок из россии техники и оружия необходимо освободить Великий Бурлук в 45 км от теперешних позиций ВСУ. Это не единственный канал ввоза техники врага, часть идет через путь Валуйки-Купянск.

Карта боев в Харьковской области на 19 апреля

Южное направление

В Александровке, западнее Херсона продолжаются бои. Есть данные об освобождении части сел на николаевском направлении силами украинских ВДВ.

Карта боев на юге Украины на 19 апреля

При этом российская армия продолжает обстреливать Николаев со стороны Херсона. Ночью в городе слышали серию взрывов.

Как ранее писал "Телеграф", из-за вторжения россии в Украину погибли более двух тысяч человек гражданского населения — это те люди, чью смерть удалось подтвердить. Данные из зоны боевых действий и оккупации еще не полностью переданы или обработаны. Сюда отностятся не только Мариуполь и Изюм, но и Бородянка, где еще не все тела убитых извлекли.