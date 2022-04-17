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В Харьковской области украинские военные отбили у оккупантов три села: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Последствия прихода "русского мира" в Харьков Новость обновлена 17 апреля 2022, 21:11
Последствия прихода "русского мира" в Харьков

Украинские военные уничтожили за день десятки единиц вражеской техники и сотню оккупантов.

В Харькове, по которому оккупанты наносят ракетные удары, украинские военные провели несколько успешных операций, благодаря чему оттеснили российских захватчиков подальше от областного центра. Кроме того, удалось освободить несколько населенных пунктов.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Отмечается, что благодаря контрнаступлению Вооруженным силам Украины удалось освободить Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. А в районе села Малая Рогань украинские подразделения продвинулись дальше на восток.

Кроме того, 81-й отдельной аэромобильной бригаде под Харьковом на днях удалось уничтожить 5 российских танков и 10 бронированных машин. Там же было ликвидировано около 100 российских солдат.

"Все попытки врага захватить Харьков были и будут тщетны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов. Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии россиян. И ко всем мы хорошо подготовились", — резюмировал председатель Харьковской ОВА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские захватчики не откажутся от наступлений на Харьковщину. Горячей точкой в области остается город Изюм — именно туда руководство российской армии продолжает стягивать войска, чтобы усилить свое присутствие на Луганщине и Донбассе.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Война
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