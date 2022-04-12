Оккупанты направили танковые подразделения на Харьковщину: свежая карта боев в Украине

ВСУ дают бой захватчикам на всех направлениях.

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка поделилась свежей картой боевых действий.

Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовал на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнении с 11 апреля.

Карта боев в Украине за 12 апреля

Карта боев в Украине за 11 апреля

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил рф.

На Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов. Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что Германия решила предоставить Украине оружие. Кроме того, у Зеленского рассказали о ходе переговоров между Киевом и москвой.