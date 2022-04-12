Укр

Германия приняла важное решение по поставкам оружия Украине: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Франк-Вальтер Штайнмаєр Новость обновлена 12 апреля 2022, 20:47
Франк-Вальтер Штайнмаєр

ФРГ ранее отказывалась поставлять вооружение в нашу страну

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Германия будет поставлять оружие Украине.

Об этом сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаєр на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, передает Укринформ.

Штайнмаєр заявил, что Германия будет поставлять оружие в зону военных действий, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую официальный Берлин исповедовал до недавнего времени. Также президент ФРГ отметил, что виновников военных преступлений в Украине нужно привлечь к ответственности.

"Мы солидарны с Украиной. Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения нужно привлечь к ответственности", — заявил Штайнмаєр.

Напомним, Штайнмаєр 12 апреля вновь "проехался" по кровавому диктатору владимиру путину. Ранее президент ФРГ назвал президента рф "бункерным разжигателем войны". К слову, президент Украины Владимир Зеленский так и не пригласил немецкого политика в Киев из-за его связей с россией.

Теги:
#Украина #Россия #Франк Вальтер Штайнмайер #Война с Россией
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