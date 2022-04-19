Николаев обстреляли: в городе слышали серию мощных взрывов (видео)

Городские власти уже начали выяснять детали произошедшего

Жители Николаева в ночь на 19 апреля услышали серию мощных взрывов, после чего в городе начался пожар.

Информацию об обстрелах подтвердил городской глава Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

"В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию", — написал он.

Более подробную информацию о случившемся он пообещал предоставить уже утром.

Вместе с тем в местных телеграм-каналах уже начали появляться записи, на которых видны многочисленные вспышки и слышны взрывы.

Как сообщалось ранее, Николаев в последние все чаще подвергается обстрелам со стороны оккупационных войск из-за чего в городе ощущаются проблемы с электро- и водоснабжением.

Напомним, российские войска начали наступление на Донбассе и смогли взять под свой контроль Кременную, что в Луганской области. Вместе с тем власти Луганщины призвали мирных жителей эвакуироваться в безопасное место, пока еще есть такая возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты усилили наступательную активность на Юге и Востоке Украины, а их атаки стали более продуманными. Вместе с тем он отметил, что российским войскам в Украине это уже не поможет.