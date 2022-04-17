Николаев продолжает страдать от обстрелов оккупантов: люди без воды и света

Россияне не могут пробиться к Николаеву, но доставляют массу проблем его жителям

В Николаеве уже несколько дней проблемы с водой из-за постоянных обстрелов оккупантов, — теперь же повреждена еще и линия электроснабжения.

Об этом утром 17 апреля проинформировали местные власти.

"Друзья, повреждена одна из подстанций на 35кВ в мкрн Соляные. Починим в ближайшее время и возобновим электроснабжение. Также есть проблема со светом в Терновке. Ремонтируем", — сообщил мэр Александр Сенкевич.

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Руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким тем временем пояснил, что нет причин паниковать из-за отсутствия воды.

По его словам, ближайшие области откликнулись на просьбы о помощи, вода, все нужное для ее очистки и опреснители уже едут, и в ближайшее время потребности города в воде будут удовлетворены как минимум наполовину, а как максимум может удастся восстановить водоснабжение полностью.

Что сейчас происходит в Николаеве?

Российские военные второй месяц пытаются пробиться к Николаеву из оккупированных районов Херсонской области, но украинские защитники героически отбивают все атаки.

Николаев стратегически важен для оккупантов, поскольку через него лежит путь из Крыма в Одессу и Приднестровье, но у них нет шансов туда пробиться.

Карта боевых действий Николаев 17.04.2022

Как сообщал "Телеграф", утром россияне совершили ракетный обстрел Броваров под Киевом, — там тоже люди остались без воды и света.