Николаев продолжает страдать от обстрелов оккупантов: люди без воды и света
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Россияне не могут пробиться к Николаеву, но доставляют массу проблем его жителям
В Николаеве уже несколько дней проблемы с водой из-за постоянных обстрелов оккупантов, — теперь же повреждена еще и линия электроснабжения.
Об этом утром 17 апреля проинформировали местные власти.
"Друзья, повреждена одна из подстанций на 35кВ в мкрн Соляные. Починим в ближайшее время и возобновим электроснабжение. Также есть проблема со светом в Терновке. Ремонтируем", — сообщил мэр Александр Сенкевич.
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Руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким тем временем пояснил, что нет причин паниковать из-за отсутствия воды.
По его словам, ближайшие области откликнулись на просьбы о помощи, вода, все нужное для ее очистки и опреснители уже едут, и в ближайшее время потребности города в воде будут удовлетворены как минимум наполовину, а как максимум может удастся восстановить водоснабжение полностью.
Что сейчас происходит в Николаеве?
Российские военные второй месяц пытаются пробиться к Николаеву из оккупированных районов Херсонской области, но украинские защитники героически отбивают все атаки.
Николаев стратегически важен для оккупантов, поскольку через него лежит путь из Крыма в Одессу и Приднестровье, но у них нет шансов туда пробиться.
Как сообщал "Телеграф", утром россияне совершили ракетный обстрел Броваров под Киевом, — там тоже люди остались без воды и света.