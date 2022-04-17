Россияне обстреляли ракетами объекты под Киевом: что известно (видео)

Взрывы слышали и в самом Киеве

Рано утром в воскресенье, 17 апреля, российские военные провели ракетный обстрел Броваров под Киевом, вследствие чего были нанесены повреждения инфраструктуре города.

Об этом в своем обращении рассказал городской голова Игорь Сапожко.

"С самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением. Все службы работают в усиленном режиме", — подчеркнул он.

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Чиновник также призвал людей сохранять спокойствие. Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока нет.

Стоит заметить, что с 05:25 в Киеве и Киевской области была воздушная тревога, и около 7 утра на левом берегу столицы услышали взрывы, после чего сирены прекратились.

Местные жители публиковали видео черных столбов дыма, само собой зацензуренных так, чтобы по ним нельзя было определить, куда было попадание.

Как известно, российские военные уже пару недель как полностью вышли с территории Киевской области, но в последние дни все активнее совершают ракетные обстрелы городов в разных частях Украины.

Как сообщал "Телеграф", американские каналы предупреждают, что в ближайшие дни россия может активно пойти в наступление.