Запад делает ставку на Украину, ибо только так можно сорвать планы путина

Глобальные вопросы войны и мира сейчас решаются именно в Украине

На этой неделе произошел ряд ключевых событий в ракурсе российско-украинской войны и реакции на нее мира. Во вторник, 26 апреля, в немецком Рамштайне министры обороны стран членов-НАТО (30) и союзники (10, включая Украину, Израиль, Японию) приняли решение о постоянной координации деятельности касательно помощи Украине в отражении российской агрессии. И об увеличении поставок нам вооружения, включая наступательное.

В четверг, 28 апреля, немецкий Бундестаг принял историческое решение, поддержав поставки тяжёлого вооружения в Украину.

В тот же день Палата представителей США проголосовала за закон о ленд-лизе, который значительно ускорит поставки Украине оружия и боеприпасов.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал для "Телеграфа" перемены, которые происходят в сознании Запада.

Великобритания первой из западных стран признала, что это они фактически вырастили путина

"Мир за два с лишним месяца после открытого вторжения россии в Украину и агрессивной войны, которую захватчики принесли на нашу землю, поменялся кардинально, – уверен Олег Жданов. – Запад, наконец, осознал, что глобальные вопросы войны и мира сегодня решаются на фронте между Украиной и россией. И что там же решается, каким будет новый мировой порядок. Ведь сегодня уже ребенку, думаю, понятно, что ООН – мертвая организация, она не в состоянии ни предотвращать войны, ни останавливать их".

По мнению эксперта, после окончания этой войны (которую стратегически Украина уже выиграла, но до окончательной победы еще далеко) новая система безопасности будет абсолютно другая, равно как и система отношений.

Олег Жданов считает, что программную, фундаментальную речь, которая открывает глаза на будущий миропорядок произнесла на днях глава британского МИД Лиз Трасс.

Среди основных тезисов:

российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма;

победа Украины – это стратегический императив для всего Запада;

следует сделать всё, чтобы предотвратить возможность повторения подобной агрессии, в том числе увеличить ассигнования на оборону и использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения россии с западных рынков;

Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны рф, таких как Молдова и Грузия;

нужен новый подход, который совмещал бы физическую и экономическую безопасность и помог бы сформировать более крепкие глобальные альянсы, в которых свободные страны могли бы чувствовать себя более уверенно.

"Великобритания первой из западных стран признала, что это они фактически вырастили путина. Что благодаря их политике умиротворения агрессора – тот окреп и показал свое истинное обличие. Британцы взяли на себя ответственность за происходящее. И это очень показательно", – считает эксперт.

Чем дольше россия в этой войне, тем больше становится страной-изгоем

Олег Жданов акцентирует, что Лиз Трасс также сделала важный месседж. Суть его в том, что новый мировой порядок будет построен на региональных союзах.

"Для нас это не двусмысленный намек, что надо определяться – с кем выстраивать такой союз, такую региональную систему безопасности. Однозначно здесь должны быть те, кто реально поддержал и поддерживает нас в борьбе с российской агрессией. Как минимум это – Польша, страны Балтии. Но это не обязательно должны быть соседи, – считает эксперт. – Та же Великобритания уже конкурирует с США в вопросах помощи Украине. И союз с британцами – отлично для украинцев. Возможно, в будущем к такому союзу примкнут Азербайджан и Турция. После нашей победы, думаю, надо провести своеобразный опросник среди соседей и не только – кто хочет выстраивать систему безопасности с Украиной? Уверен, желающих будет немало".

Европа, по мнению Олега Жданова, пойдет по этому же пути.

"Тот же президент Франции Макрон может попытаться подвинуть Германию с лидерских позицией в ЕС. Тем более, что рейтинги германского канцлера Шольца серьезно просели, а Макрон только-только повторно выиграл выборы.

Читайте также: Категория Новости Европы Макрон победил на выборах президента Франции: подробности За Макрона проголосовали более двух третей французов

Заняв место лидера в ЕС, Макрон мог бы попытаться поконкурировать с США, поставив во главу угла вопрос коллективной безопасности в Европе. А это возвращение к идее о создании собственных – европейских – сил безопасности. Тем более, что вся законодательная база для этого прописана в документах о создании Евросоюза", – поясняет Олег Жданов.

Ну, а пока, отмечает он, Украина продолжает борьбу за право существовать как государство и нация. И круглосуточно доказывает это право на поле боя. Ведь только там, уверен эксперт, можно сорвать планы путина. Именно поэтому Запад сделал ставку на Украину, приняв решения о кардинальном перевооружении наших вооруженных сил.

"Ну, российская федерация ускоренным маршем идет в сторону деградации, – подчеркивает Олег Жданов. – И чем дольше она в этой войне, тем больше становится страной-изгоем. Сегодня даже колеблющиеся страны, которые не могут определиться, на чьей они стороне (те же Индия, Китай), не стремятся помочь тонущей россии, протянуть ей руку помощи. Дистанцируются. Да, они пока не поддерживают Украину. Но при этом всё дальше отходят от россии".

***

По состоянию на утро 29 апреля, 65-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину, противник продолжает многочисленные атаки, получая при этом по зубам.

Антикризисный советник главы Офиса президента и член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк пояснил, почему в последнее время процесс переговоров с представителями российской федерации приостановился.