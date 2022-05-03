Оккупанты нашли, откуда еще подтянуть силы для битвы за Донбасс

Пришлось прибегнуть к резервам — завезли около 80 единиц

россия продолжает стягивать на Донбасс вооружение и бронетехнику. Из-под Воронежа за несколько дней конца апреля — начала мая вывезли 17 танков и 60 БМП-1. Их предварительно сняли с хранения.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

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Как отмечают украинские военные, технику россия отправила на оккупированные украинские земли из города Богучар Воронежской области. От этого города до госграницы Украины в Луганской области менее 100 км.

Богучар на карте отмечен красным значком

Технику снимали с хранения с 27 апреля по 2 мая.

Согласно данным Генштаба шесть танков и 22 единицы бронированной техники россиян, которые ранее были завезены на Донбасс, уже не пригодны к использованию. Их, как и пять артсистем и восемь автомобилей уничтожили украинские воины. Всего отбито 12 атак врага.

На Донецком направлении враг сосредоточен на захвате Рубежного и Попасной, захватчикам хочется выдвинуться в сторону Лимана и Славянска.

Отметим, что на Слобожанском, Изюмском и Южнобужском направлениях продолжаются обстрелы россиянами городов и оборонительных украинских позиций.

Согласно картам боевых действий, целью россиян на юге стал Орехов Запорожской области.

Ранее "Телеграф" публиковал впечатляющие видео, как украинская артиллерия, при помощи в наведении от дронов и сил спецопераций, мастерски уничтожает технику врага.