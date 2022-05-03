Укр

Оккупанты нашли, откуда еще подтянуть силы для битвы за Донбасс

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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В Украине вражескую технику ждет артиллерия ВСУ Новость обновлена 03 мая 2022, 07:46
В Украине вражескую технику ждет артиллерия ВСУ

Пришлось прибегнуть к резервам — завезли около 80 единиц

россия продолжает стягивать на Донбасс вооружение и бронетехнику. Из-под Воронежа за несколько дней конца апреля — начала мая вывезли 17 танков и 60 БМП-1. Их предварительно сняли с хранения.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как отмечают украинские военные, технику россия отправила на оккупированные украинские земли из города Богучар Воронежской области. От этого города до госграницы Украины в Луганской области менее 100 км.

Богучар на карте отмечен красным значком
Богучар на карте отмечен красным значком

Технику снимали с хранения с 27 апреля по 2 мая.

Согласно данным Генштаба шесть танков и 22 единицы бронированной техники россиян, которые ранее были завезены на Донбасс, уже не пригодны к использованию. Их, как и пять артсистем и восемь автомобилей уничтожили украинские воины. Всего отбито 12 атак врага.

На Донецком направлении враг сосредоточен на захвате Рубежного и Попасной, захватчикам хочется выдвинуться в сторону Лимана и Славянска.

Отметим, что на Слобожанском, Изюмском и Южнобужском направлениях продолжаются обстрелы россиянами городов и оборонительных украинских позиций.

Согласно картам боевых действий, целью россиян на юге стал Орехов Запорожской области.

Ранее "Телеграф" публиковал впечатляющие видео, как украинская артиллерия, при помощи в наведении от дронов и сил спецопераций, мастерски уничтожает технику врага.

Теги:
#Война #Донбасс #Техника #Воронеж
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