Укр

Битва за Донбасс продолжается: сотни единиц техники россиян у границ Украины зафиксировали со спутника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
505
Вражеская техника на украинских землях становится металлоломом Новость обновлена 21 апреля 2022, 15:34
Вражеская техника на украинских землях становится металлоломом

Украинские военные готовы давать отпор противнику.

Российские оккупанты уже начали масштабное сражение за Донбасс, в надежде захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей, однако все попытки захватчиков разбиваются после встречи с украинской армией. Для усиления россияне продолжают накапливать военную технику на границах.

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Геращенко опубликовал спутниковые снимки, сделанные 20 апреля. На кадрах видны сотни единиц боевой техники – ее российские военные стянули в районе поселка Солоти Валуйского района Белгородской области.

"Путин хочет результатов до 9 мая. Ему нужна хоть какая-то победа, так опозориться надо было еще суметь. Но ВСУ ждали этой битвы и готовы к ней, а за полтора месяца еще и очень качественно оттренировались по мишеням! Эти колонны, как и все предыдущие, станут кучей пережженного металла, а победа орков — такой же вымышленной, как и все их "успехи"! Потому что эта победа за нами! Слава нашим героям!", — написал советник главы МВД.

Сотни единиц российской техники зафиксировали у границ с Украиной
Сотни единиц российской техники зафиксировали у границ с Украиной
ВСУ точно превратят вражескую технику в металлолом
ВСУ точно превратят вражескую технику в металлолом

Напомним, что 18 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям реактивной артиллерии и новым складам с боеприпасами российских войск в Чернобаевке. Этот удар по вражеской технике в Чернобаевке стал 16-м на счету украинских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков объяснял, почему аэродром в Чернобаевке имеет стратегическое знание для воюющих сторон.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Техника #Армия РФ #Оккупанты
Военные преступления рф в Украине
Мир
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военные преступления рф в Украине
Две страны первыми в мире признали действия россии в Украине геноцидом
Дата публикации
Категория
Зеленский до сих пор не исключает встречу на уровне лидеров государств
Зеленский объяснил, ждать ли его переговоров с путиным
Дата публикации
Категория
"Мы должны сохранить детей!" Могилевская поддержала волонтерский проект помощи "Охматдету" (видео)
"Мы должны сохранить детей!" Могилевская поддержала волонтерский проект помощи "Охматдету" (видео)
Дата публикации
Категория
путин пытается играть в защитника своей армии
путин отменил штурм "Азовстали" в Мариуполе и назвал причину
Дата публикации
Категория
Битва за Донбасс продолжается
Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают