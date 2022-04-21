Битва за Донбасс продолжается: сотни единиц техники россиян у границ Украины зафиксировали со спутника

Украинские военные готовы давать отпор противнику.

Российские оккупанты уже начали масштабное сражение за Донбасс, в надежде захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей, однако все попытки захватчиков разбиваются после встречи с украинской армией. Для усиления россияне продолжают накапливать военную технику на границах.

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Геращенко опубликовал спутниковые снимки, сделанные 20 апреля. На кадрах видны сотни единиц боевой техники – ее российские военные стянули в районе поселка Солоти Валуйского района Белгородской области.

"Путин хочет результатов до 9 мая. Ему нужна хоть какая-то победа, так опозориться надо было еще суметь. Но ВСУ ждали этой битвы и готовы к ней, а за полтора месяца еще и очень качественно оттренировались по мишеням! Эти колонны, как и все предыдущие, станут кучей пережженного металла, а победа орков — такой же вымышленной, как и все их "успехи"! Потому что эта победа за нами! Слава нашим героям!", — написал советник главы МВД.

Сотни единиц российской техники зафиксировали у границ с Украиной

ВСУ точно превратят вражескую технику в металлолом

Напомним, что 18 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям реактивной артиллерии и новым складам с боеприпасами российских войск в Чернобаевке. Этот удар по вражеской технике в Чернобаевке стал 16-м на счету украинских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков объяснял, почему аэродром в Чернобаевке имеет стратегическое знание для воюющих сторон.