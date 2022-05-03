Укр

В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
251
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты Новость обновлена 03 мая 2022, 19:40
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты

Местные власти убеждены, что россияне знали, в какой момент стрелять по заводу

На 69-й день войны в Украине российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 15 получили ранения. Снаряд попал в служебный автобус.

Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в Донецкой ОВА.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, информация о погибших и пострадавших является оперативной, и данные еще будут уточняться.

"Россияне точно знали, куда целили — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", — отметил Кириленко.

При этом народный депутат Украины Муса Магомедов добавил, что погибших может стать еще больше, а по его информации, раненых на Авдеевском коксохиме не 15, а 18.

"Только что прямое попадание в автобус со сменой АКХЗ, на сейчас десять погибших и восемнадцать раненых, которые не все выживут, судя по полученным ранениям… Вот она, "денацификация" в действии", — написал парламентарий в Telegram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты штурмуют два важных города на Донбассе.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Авдеевка #Гибель людей
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты
В регионах
В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коксохимический завод в Авдеевке атаковали оккупанты
В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых
Дата публикации
Категория
сергей лавров
Скандальные слова Лаврова аукнулись россии: Израиль уже готов давать оружие Украине
Дата публикации
Категория
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США
россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно
Дата публикации
Категория
РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и настроить людей на войну с Украиной
На границе в направлении Приднестровья появились бетонные блоки: что происходит
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США