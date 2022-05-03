В Авдеевке снаряд россиян попал в автобус с рабочими: много погибших и раненых

Местные власти убеждены, что россияне знали, в какой момент стрелять по заводу

На 69-й день войны в Украине российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, а еще 15 получили ранения. Снаряд попал в служебный автобус.

Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в Донецкой ОВА.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, информация о погибших и пострадавших является оперативной, и данные еще будут уточняться.

"Россияне точно знали, куда целили — рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", — отметил Кириленко.

При этом народный депутат Украины Муса Магомедов добавил, что погибших может стать еще больше, а по его информации, раненых на Авдеевском коксохиме не 15, а 18.

"Только что прямое попадание в автобус со сменой АКХЗ, на сейчас десять погибших и восемнадцать раненых, которые не все выживут, судя по полученным ранениям… Вот она, "денацификация" в действии", — написал парламентарий в Telegram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты штурмуют два важных города на Донбассе.