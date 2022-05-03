Всеобщая мобилизация в россии как никогда близко - все другие источники живой силы исчерпаны

россия уже испытала все имеющиеся виды пополнения живой силы для войны с Украиной, кроме всеобщей мобилизации

Спустя более чем два месяца провального для россии широкомасштабного вторжения в Украину появляется все больше информации о том, что российскому диктатору владимиру путину придется объявить всеобщую мобилизацию. Так, еще в конце апреля министр обороны Великобритании Бен Уолллес заявил, что путин может 9 мая объявить всероссийскую мобилизацию ради борьбы с "нацистам" во всем мире.

В этом материале мы рассмотрим, какие методы россия уже применила для пополнения своей живой силы в войне с Украиной, почему вероятность объявления всероссийской мобилизации возрастает, и то, почему этот шаг будет не принесет пользы российскому режиму.

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Регулярная армия

Государственная пропаганда в рф многие годы кормила россиян сладкими их уху байками о том, что российская армия — вторая по силе в мире. Это и не удивительно, ведь на нее ежегодно выделялись колоссальные суммы из государственного бюджета, а общие расходы на оборону и безопасность уже много лет как превысили 30% от всего российского государственного бюджета.

Предполагалось, что российская армия хорошо оснащена современными (местами даже "не имеющими аналогов в мире") видами боевой техники и вооружения, с высокой выучкой бойцов контрактной службы, имеющих современную качественную экипировку. Да и времени материально подготовить вторжение у путинских генералов было более чем вдоволь: первые предупреждения западных разведок о накоплении российских войск и подготовке широкомасштабного вторжения были обнародованы еще чуть ли не за пол года до вторжения. И это при том, что лагеря и силы подготавливались еще раньше под видом проводимых с беларусью военных учений.

Действительность же оказалась намного менее радужной, если не сказать грустной для россиян.

Лично путин заявлял, что в войне (т.н. "специальной операции") против Украины будут участвовать исключительно "профессионалы своего дела" — контрактники, а солдат срочной службы привлекать не будут.

Как водится в россии, это оказалось откровенной ложью, и первые российские срочники попали в плен к ВСУ еще в самом начале войны.

Впоследствии таких случаев было еще много, вплоть до того, что срочники были и на потопленном украинцами флагмане чф рф — ракетном крейсере "Москва".

"Вторая армия мира" не оправдала возлагаемых путиным и россиянами на нее надежд: по данным британской военной разведки, ко 2 мая рф задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее сухопутных вооруженных сил, и более того, свыше четверти этих подразделений на данный момент небоеспособны.

Известно, что в боях против Украины принимали участие кроме армейских частей также силы росгвардии, полиции и даже федеральной службы исполнения наказаний (тюремщики). Однако быстро выяснилось, что если им противостоят не вышедшие на мирный митинг с шариками и резиновыми уточками безоружные россияне, а борющиеся за свою свободу и независимость люди (будь то ВСУ, ГНУ, ТРО или другие вооруженные украинцы), то эти российские части в лучшем случае успевают сбежать.

Скрытая мобилизация "проверенного" ресурса

Если не получается уже имеющимися силами достичь существенного преимущества над Украиной, то логично изыскать резервы.

Еще в начале апреля Генштаб ВСУ сообщал, что ввиду существенных потерь в Украине в рф началась скрытая мобилизация с целью приведения военных частей к штатам военного времени. Тогда набирали лиц рядового, сержантского и офицерского состава, которые уже имеют боевой опыт, а обещали им в качестве вознаграждения помимо прямых выплат также и возможность забрать с собой "трофеи" — попросту вещи и ценности, награбленные у украинцев.

Какой-то эффект это, несомненно, дало. Однако, как видим, спустя месяц ситуация с кадрами в российской оккупационной армии не просто не улучшилась, а даже ухудшилась. После того, как по россии потоком пошли пакеты с телами убитых солдат и начали выписывать более небоеспособных раненых, можно констатировать, что россияне даже за посулы в виде неограниченной мародерки уже не спешат идти воевать: остаться без ногили рук в россии это по сути обречь себя на жизнь в нищете, а мертвым ценности не нужны и подавно.

Иностранные наемники

После провала "блицкрига" россии и начала осознания того, что быстрой победы россии не получить, время от времени появляется информация о том, что россия скрытно привлекает к войне против Украины иностранных наемников: боевиков "Хезболлы", солдат сирийской армии Башара Ассада и африканских (как минимум, ливийских) наемников. Озвучивались даже суммы, за которые им предлагалось идти воевать за путина в далекую Украину: от 1000 до 2000 тыс. долларов США сирийцам и существенно меньше — африканцам.

Более того, первые сирийские наемники прошли краткую подготовку в россии и даже успели принять участие в боях против Украины, после чего их пыл, как и поток желающих таким методом обогатиться, резко уменьшился. В настоящее время уже можно говорить о том, что попытка путинских генералов покорить Украину неудержимым валом наемников также не увенчалась успехом: это дорого и неэффективно.

ЧВК

Еще одним источником пополнения живой силы для боев в Украине являются различные частные военные кампании (ЧВК). Несмотря на то, что в россии официально запрещено и уголовно наказуемо наемничество (а участие в ЧВК также подпадает под наемничество), такой род деятельности там весьма распространен и даже поддерживается на государственном уровне. В частности, в Украине широко известна ЧВК "Вагнера" (переименовавшаяся в ЧВК "Лига"), которая отметилась боями с ВСУ на Донбассе в предыдущие 8 лет войны, в Сирии (где, правда, ее неслабо потрепали американцы), в Ливии, ЦАР.

Не остались в стороне боевики этой ЧВК и от нынешнего широкомасштабного вторжения в Украину. Известно об этом стало еще в начале марта, когда на трупах некоторых оккупантов были обнаружены соответствующие жетоны.

В середине апреля "повар путина" Евгений Пригожин лично отправился на Донбасс, чтобы контролировать и координировать наемников, ведь "вагнеровцы" не справляются с поставленными им миссиями.

Однако личное руководство Пригожина не сильно помогает, так как уже в апреле в Луганской области 7 членов этой ЧВК были взяты в плен при попытке штурма украинских позиций.

Поскольку ресурсная база у ЧВК по сути та же, что уже использовалась российской армией — имеющие опыт боевых действий лица, — то российскому руководству также не стоит рассчитывать на существенное усиление за их счет.

Мобилизация в ОРДЛО

К боям против Украины естественно подключили и боевиков "ЛНР"/"ДНР". В ОРДЛО еще до начала войны объявили "мобилизацию", однако она в итоге провалилась. Как и первые попытки плохо обученных и хуже материально обеспеченных и вооруженных (в сравнении с российской армией) "регулярных сил" боевиков атаковать украинскую оборону на Донбассе провалились с существенными потерями для самих наступающих.

Однако российское командование требовало "пушечное мясо" для штурмов украинских позиций и в оккупированных еще 8 лет назад частях Донецкой и Луганской областей начали попросту "мобилизовать" всех попадающихся под руку лиц мужского пола.

Неизвестно, сколько точно было "мобилизовано" таким образом людей, однако можно утверждать, что немало. Так, есть рассказы украинских бойцов о применении таких мобилизованных для штурма позиций в Мариуполе. Российское командование встречало сопротивление в какой-либо точке, отправляло на ее штурм взвод необученных бойцов, а когда ожидаемо такой взвод ликвидировался, то устанавливало точные координаты, откуда велась стрельба, и вызывало туда удар артиллерии или авиации.

В настоящее время мобилизованных в ОРДЛО используют схожим образом, но более широко: отправляют в атаку на украинские позиции на востоке Украины.

Стоит ли говорить о том, что несмотря на довольно значительною численность относительно других описанных выше видов усиления российских оккупационных войск, насильно мобилизованные в ОРДЛО малоэффективны в условиях современной войны. Ставка россиян на опыт Второй мировой войны "завалить трупами позиции врага" не сыграет.

"Мобилизация" на оккупированных территориях

Еще с середины апреля на временно попавших под оккупацию после 24 февраля территориях Украины российские войска также начали поводить "мобилизацию". То, что это нарушение правил и обычаев войны, даже упоминать не стоит. Однако эффективность такого шага с военной точки зрения также вызывает сомнения.

Украинцы и так массово покидают такие территории и бегут от оккупантов, а большинство умеющих и желающих сражаться украинцев борются как раз против оккупантов.

ОДКБ

Можно б было предположить, что россия могла бы пусть даже неофициально, втянуть в войну против Украины своих союзников по "договору коллективной безопасности" — (Армения, Белорусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан). Однако все эти страны не имеют существенных человеческих ресурсов, готовых отправиться воевать против Украины.

Белорусский же диктатор александр лукашенко и так предоставил россиянам территорию Беларуси для нападения на Украину с севера. Именно из Беларуси в Украину зашли российские войска, захватившие ЧАЭС и части Киевской и Черниговской областей, где устроили резню мирных украинцев. Также с территории Беларуси регулярно обстреливаются крылатыми ракетами украинские города.

На участие своих войск в войне противу Украины, судя по всему, лукашенко пока не пойдет. Более того, он уже объявил, что Беларусь провела свою спецоперацию в Украине, но ее никто не заметил.

Да и общие настроения населения в Беларуси — антивоенные.

Мобилизация и последствия

Исходя из всего вышеперечисленного, у путина, если он намерен продолжать войну против Украины, просто не остается другого выхода, кроме как объявить под каким-либо предлогом мобилизацию.

Как отмечает основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, мобилизация может быть очень разной. Это может быть в формате тотальной мобилизации, когда всех резервистов гонят в армию. Хотя это и труднореализуемо: нужно распаковать очень много складов и вряд ли всем хватит необходимой техники, обмундирования.

Также вероятна какая-то мобилизация из каких-то пограничных областей или тех, кто недавно дембельнуться.

Еще одним вариантом он видит формат того, что тех срочников, которые сейчас в мае демобилизуются, могут призвать обратно в армию или не дать демобилизоваться. И им, и другим срочникам призыва осени 2021 могут продлить срок срочной службы, например, еще на полгода или еще на год. И отправить их на войну.

Большинство экспертов и обозревателей сходятся во мнении, что такой ход российского диктатора будет крайне негативно воспринято в российском обществе.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Объявление всеобщей мобилизации в россии приблизит конец русского рейха Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, почему Украине выгодно объявление всеобщей мобилизации в россии:

Россияне горячо поддерживают войну и убийства украинцев, это так. Правда, они поддерживают войну "удаленно": на диване, в соцсетях, на кухнях. Но вот идти воевать самим, или отправлять своих "кровиночок" в основной своей массе они совсем не хотят.

Об этом свидетельствуют в том числе опросы общественного мнения, которые явно показывают: по мнению россиян, воевать должны "профессионалы" (служащие контрактной армии), а не срочники или мобилизованные.

Как следствие, если путин пойдет на всероссийскую мобилизацию, его рейтинг, как и поддержка войны против Украины, моментально рухнут.

Однако вряд ли стоит ожидать, что если такое случится, что произойдет "бессмысленный и беспощадный русский бунт" и нынешний режим в россии будет сметен народом. Этого не будет: россияне достаточно запуганы как "внешники угрозами", так и силовым аппаратом в самой россии, а их инициативность подавлена за два с лишним десятка лет правления путина.

Но вот определенное скрытое противодействие вполне может начаться: на местах вполне может начаться пробуксовка с выполнением "планов" и мелкий "саботаж" — срыв или затягивание поставленных задач. Одно дело "не интересоваться политикой" и делать свою работу мелкого чиновника, а совсем другое, когда ты своей же работой отправляешь своих родных и близкий на убой в Украину.

Как сообщалось, некоторые жители россии уже начали подозревать, что на войне дела идут не настолько хорошо, как об этом говорит пропаганда.

А в некоторых российских регионах уже зафиксированы случаи умышленных поджогов военкоматов.