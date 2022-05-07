Возвращение Крыма более чем реально. Почему россия проиграет эту войну

Украина успешно утилизирует российские войска и может вернуть захваченные территории

После исторической встречи министров обороны стран-членов НАТО и союзников в Рамштайме 26 апреля, поставки вооружения от партнеров в Украину вышли на новый уровень. Поляки передали нам танки и БМП. США – мощнейшие гаубицы M-777 и снаряды к ним, а также массу другого вооружения. На подходе – помощь от Франции, Австралии, ряда других стран.

Даже стоящая в стороне Германия, наконец, решилась поставлять в Украину тяжелое вооружение.

О том, какое вооружение нам еще надо и почему Украина обязательно победит российского агрессора, читайте во второй части беседы "Телеграфа" со спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm, бойцом ВСУ Михаилом Макаруком (первую часть читайте здесь).

Две перспективы по поставкам вооружения в Украину

– Какое вооружение нам еще необходимо от союзников?

– Я тут бы рассматривал две перспективы. Краткосрочную и долгосрочную.

Если говорить о краткосрочной, то, прежде всего, нам нужны боеприпасы для советских образов вооружения (82, 122, 152-мм). Кстати, в Рамштайне было принято радикальное решение о смене украинской артиллерии и переводе ее на натовский калибр, в частности, 155-м. Но на это, опять же, нужно время.

Нам нужны боеприпасы для реактивных орудий советских образцов – "Ураганов", "Градов", "Смерчей".

Из современных видов вооружения нам нужны дроны, в том числе дроны-камикадзе, боеприпасы 155-мм и разного типа артиллерийские установки. Гаубицы М777 мы уже получаем от американцев. Немцы и голландцы дают свою арту. Возможно, получим самоходные гаубицы PzH 2000, а также M109A6 Paladin.

– На освоение всей этой техники нужно время…

– Безусловно! Это же не просто дал пушку – и лупи. Это современные артсистемы, которые требуют соответствующих математических и технических знаний. Но, я думаю, всё будет хорошо. Наши мотивированные ребята обучаются очень быстро.

Нам также нужные реактивные системы дистанционного уровня. Речь идет о M142 HIMARS (американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси, которая может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS) и других МРЛС (от Multiple Rocket Launcher System — распространённое сокращение термина реактивная система залпового огня).

Безусловно, мы нуждаемся в пополнении средств противовоздушной обороны (ПВО). В том числе – переносными зенитно-ракетным комплексами (ПЗРК), "Стингер" (Stinger), "Перун" (Piorun) и так далее.

Нам нужны зенитно-ракетные комплексы "Оса", "Бук". Нам нужны средства разведки. Нужна бронетехника — любая. Танки, БТР, БМП – всё это нужно и как можно быстрее. А также тягачи, пикапы, легковые машины.

А еще нам необходимо современное программное обеспечение для системы управления войсками, для логистики. И всё это нам нужно в краткосрочной перспективе.

– А если говорить о долгосрочной?

– Новые танки, с новыми калибрами. Новая арта. Да и практически любое новое вооружение.

Кстати, всё это – интересная история для тех, кто будет предоставлять нам это оружие. В момент его продажи или передачи Украине в значительном количестве (к примеру, если американцы передадут нам сотни танков Anders или немцы свои Leopard), мы "подсаживаемся" на эту гонку на постоянной основе. Ведь это всё нужно обслуживать, пополнять парк. То есть, иностранцы фактически выигрывают тендер для целой армии. Причем самой крупной армии в Европе. И, как показали эти месяцы, самой мощной армии Европы.

Думаю, за рубежом это всё прекрасно понимают.

О самолете-космосе и подводных дронах

– Есть ли возможность пополнить и обновить авиационный парк?

– Мы, конечно, нуждаемся в самолетах. Но не в устаревших МиГ-29, которые нам пытались передать, да так и не передали. Нам нужны самолеты, которые будут бомбить колонны рашистов. Типа Су-25. Кстати, американцы уже не используют свои знаменитые А-10 (Фэйрчайлд Рипаблик A-10 "Тандерболт" II – американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей – прим. ред.). Это одни из самых мощных фронтовых бомбардировщиков. 30 таких самолетов кардинально изменили бы ситуацию на нашем фронте. Один А-10 может уничтожить целую колонну. У него сумасшедшая пушка, куча ракетного вооружения, сумасшедшая система навигации. Самолет-космос.

И если ранее западные партнеры говорили о невозможности передавать Украине самолеты, то сейчас они об этом уже задумываются.

И тут, я акцентирую, нам нужны самолеты именно американского производства. Те же истребители F-16. Это наиболее серийный самолет, с запчастями проблем не будет.

– Что нам поможет на море?

– Противокорабельное вооружение. Дроны. В том числе подводные дроны для уничтожения субмарин и кораблей противника. И те же дальнобойные (бьющие на бОльшую высоту) средства ПВО – тут в помощь. При этом следует быть реалистами. Никто нам не даст знаменитый американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" (Patriot). Это дорого. К тому же, обучение пользоваться подобным комплексом – дело долгое, потому что это высокотехнологическое вооружение.

Но есть вполне себе надежные системы ЗРК немецкого, нидерландского, шведского производства. И получить их более реально.

Мы должны не просто победить…

– Что в этой войне будет считаться победой Украины?

– Победа – это деоккупация всех украинских территории, включая Крым. И всё это более чем реально.

Не надо быть Арестовичем, чтобы понять, что москали уже загнали на территорию Украины практически всё, что у них было боеспособного.

Безвозвратные потери у россиян – колоссальные. На восстановление некоторых сил и средств (тех же десантуры, спецназа) потребуются годы. Миф о современном российском вооружении, которое может уничтожить чуть ли не всё на свете, отправился вслед за крейсером "Москва" на дно морское.

Они оголили все тылы, какие есть. Пошли ва-банк.

Мы уже уничтожили две российские воздушные армии. Перемололи примерно четверть из 400 боевых самолетов противника. То же самое по их парку вертолетов и беспилотников.

Мы выдержали самые тяжелые – первые — месяцы войны. Сейчас идет стадия выматывания. Но, в отличие от россиян, у нас есть мотивированная армия. Которая знает, за что воет. Которая озлоблена. Которая получает современное западное вооружение.

– Злость помогает воевать?

– Помогает. После Бучи, Ирпеня, Мариуполя – никакой пощады не будет. Никто не будет слушать байки в стиле "я заблудился, я думал – на учения, я ни в кого не стрелял". Ты – оккупант. Твое место – в могиле. Максимум, если будешь хорошо сотрудничать с нашими ВСУ и другими структурами – можешь попасть в обменные списки. Поскольку наших военных надо из плена вызволять. Я приверженец того, что за одного украинца можно отдавать сотню москалей. Потому что москаль – не человек, а наш воин – это святое. И это просто констатация факта.

Буча приходит в себя после ухода российских войск

Но помогает воевать не только злость, но и мотивация.

Потому что, подчеркиваю, мы понимаем, за что воюем. А орки – нет.

Посмотрите на сопротивление местного населения на той же Херсонщине!

А россияне ведут себя не как "освободители", а как тупые захватчики, насильники, мародеры. Убийства, пытки, изнасилование гражданского населения. Уничтожение целых городов. Насильственный вывоз наших людей в россию, кража зерна, продовольствия, музейных ценностей, домашней утвари, бытовой техники…

Это не забудется. Это – на поколения, на годы.

Роспропаганда восемь лет тявкала, что "Украина бомбит свободный Донбасс". Но почему-то Луганск и Донецк после этих восьми лет выглядят вовсе не так, как "освобожденный" россиянами Мариуполь, фактически стертый в пыль.

…На этой неделе погиб Саша Махов, воевавший в 95 бригаде. Мой друг, журналист телеканалов "Украина", "ДОМ". Коренной луганчанин, который мечтал вернуться домой, в свободный Луганск. Ради Саши, ради тысяч украинцев, бьющихся с российской мразью все эти годы, мы должны не просто победить, но и вернуться в наши Донбасс и Крым. И не дать россии никогда и ни с кем более сотворить то, что она творит в Украине.

И мы обязательно победим. И обязательно вернемся.

Подчеркиваю – нам есть, за что умирать и ради чего жить.

А оккупантам – нет.