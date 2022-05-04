В боях с оккупантами погиб известный журналист Александр Махов

Украинский защитник находился на позициях в Харьковской области

Во время обстрелов со стороны российских оккупантов погиб бывший журналист Александр Махов, который после начала вторжения вступил в ряды ВСУ.

Об этом проинформировал канал "Украина 24", где ранее работал Махов.

Отмечается, что во время работы, на каналах "Украина" и "Украина 24" он обычно освещал события на передовой. Кроме того, он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, вывозившего украинцев из китайского Уханя, когда там произошла вспышка коронавируса.

"Александр называл "небольшим отпуском" командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте", — говорится в сообщении.

Последний пост Махова в соцсети Фейсбук датируется 30 апреля, в нем он сообщил, что его подразделение находится неподалеку от Изюма, что в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что в Херсонской области оккупанты захватили в плен ветерана АТО Назара Кагальняка и издевались над ним две недели. После того как они его отпустили, мужчина попал в больницу в город Олешки в крайне тяжелом состоянии. Врачи его спасти не смогли.