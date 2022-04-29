Укр

У Зеленского две проблемы переговоров с россией

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Михаил Подоляк Новость обновлена 29 апреля 2022, 10:53
Михаил Подоляк

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера владимира путина состоятся, когда будут готовы юридические позиции.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал антикризисный советник главы Офиса президента и член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк, отметив две проблемы, которые "тормозят" переговорный процесс со страной-агрессором.

"В определенной степени можно говорить, что переговорный процесс идет медленнее. Потому что после Стамбульского коммюнике мы получили абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях Российской Федерации в Киевской области: в целом ряде наших городов и поселков. Это первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон Вторая составляющая – в Российской Федерации (кто бы что ни говорил) еще достаточно ресурсов, чтобы проводить активные боевые действия на востоке страны, и они хотят одержать определенные тактические победы для того, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться. Пока я не вижу оснований для очной встречи", — сообщил он.

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Теги:
#Украина #Россия #Путин #Переговоры #Зеленский
Михаил Подоляк
Украина
У Зеленского две проблемы переговоров с россией
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Михаил Подоляк
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