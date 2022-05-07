Авиаудар по Одессе: появилось жесткое обращение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 195
Оккупанты сегодня обстреляли Одессу, прилетело несколько ракет
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук обратился к одесситам, пригрозив уголовной ответственностью за "слив" фото и видео сегодняшних прилетов российских ракет по городу.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Свое видеообращение представитель ОВА обнародовал в соцсети, подчеркнув, что за нарушителями "уже выехали для проведения профилактической беседы".
"К вам уже выезжают те люди, которые с вами проведут профилактическую беседу ", — заявил Братчук, предупредив о возможном привлечении к уголовной ответственности.
Напомним, что в субботу, 7 мая, нацистская армия российской федерации снова обстреляла Одессу. Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах, после чего в небе над городом взвился плотный дым. По предварительным сведениям, оккупанты попали ракетой в местную инфраструктуру.
Стоит также отметить, что от вражеских обстрелов, кроме Одесчины, сегодня страдают и жители Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что менее недели назад российская федерация выпустила по Одессе не менее двух ракет. Обе попали по инфраструктурным объектам города.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-