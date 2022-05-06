Укр

Оккупанты "затихли" на нескольких направлениях: карта боев в Украине от британской разведки

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Разбитая российская техника Новость обновлена 06 мая 2022, 17:15
Разбитая российская техника

ВСУ держат оборону на всех направлениях

В пятницу, 6 мая, на 72-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 5 мая.

Карта боев в Украине за 6 мая
Карта боев в Украине за 6 мая
Карта боев в Украине за 5 мая
Карта боев в Украине за 5 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Враг продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова. Продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.

На Попаснянском направлении враги основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

Попасная на карте Украины
Попасная на карте Украины
Лиман и Северск на карте Украины
Лиман и Северск на карте Украины

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Противник оказывает огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

На В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск.

Ранее стало известно о возгорании на борту российского фрегата "Адмирал Макаров". "Телеграф" рассказал, что известно о подбитом судне.

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