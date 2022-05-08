В оккупированном Мелитополе несется "победобесие": под раздачу попали даже дети (фото)

Таким образом россияне пытаются создать пропагандистскую картинку для телевизора

В оккупированном Мелитополе Запорожской области, который к 9 мая пытаются превратить в "образцовый советский город", истерия россиян насчет Дня победы достигла апогея. Без предварительного согласия детей привлекают к "празднованию", заставляя учить тематические стихотворения и носить георгиевские ленты.

Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила в своем Telegram уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

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Фото юных мелитопольцев с "колорадками" в руках распространяют различные российские СМИ, создавая красивую пропагандистскую картинку. Ответственность за организацию подобных мероприятий лежит не только на захватчиках, но и на коллаборантах, сотрудничающих с армией рф.

Ленты раздают детям посреди улицы

В первую очередь речь идет о директорах общеобразовательных школ, которые решили и дальше выполнять свои обязанности, при этом тесно общаясь с российскими оккупантами.

"Педагоги распространяют в сети дитеские тематические рисунки и видео школьников, декламирующих стихи о войне с георгиевскими лентами на груди", — отметила Денисова.

По ее словам, учителя действуют так за спиной родителей — никаких дополнительных разрешений на привлечение несовершеннолетних учеников к подобным мероприятиям не давалось.

Денисова подчеркивает: детям насильно навязывают "рашистскую идеологию", что нарушает ст. 29 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. По мнению омбудсменки, это является прямым доказательством того, что россия и дальше совершает геноцид по отношению к украинцам.

Напомним, что Мелитополь уже не первый месяц находится под временной оккупацией российских солдат. Захватчики всячески пытаются навязать свои правила и даже начали продавать в городе алкоголь, привезенный боевиками "ДНР".

Также "Телеграф" рассказывал, что на днях мелитопольцам представили отряд местных "полицаев" — скорее всего, сколоченный из коллаборантов, согласившихся на сотрудничество с врагом.