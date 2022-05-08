По мнению Прокопенко, катастрофу в Мариуполе можно было предотвратить

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко (позывной "Редис"), который сейчас борется с российскими оккупантами за мариупольскую "Азовсталь", считает, что блокады завода можно было бы избежать. Редис отметил, что к катастрофе привели действия 36 бригады морской пехоты.

Такое мнение военнослужащий озвучил в интервью "Украинской правде".

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По словам Прокопенко, избежать катастрофы в Мариуполе можно было бы, если бы все города — Геническ, Мелитополь, Бердянск — устойчиво держали оборону и не давали возможности противнику добраться из Крыма в город.

"У меня есть собственное видение этой ситуации. Если бы находившиеся там войска стойко держали оборону, вгрызались бы в землю и сражались с противником, не давали бы ему просто так заходить в города, была бы совсем другая картина. Дело в том, что противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В том районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единый маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", — отметил командир полка "Азов".

Кроме того, по мнению защитника "Азовстали", действия 36-й бригады морской пехоты не поддаются логическому объяснению, ведь сначала один батальон (4 апреля) сдался в плен, после чего был потерян единственный в то время путь сообщения между "Азовом" и этой бригадой морпехов.

"Потом неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении, и тем самым потерял много людей. Так же много людей было брошено на произвол судьбы и они просто попали в плен. Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы бы еще долго могли держать оборону на правом берегу, но фланг был обнажен и после завершения зачистки завода Ильича, противник бросил все свои силы на наше направление – это позволило противнику наступать на нас с фланга и тыла", — добавил Денис Прокопенко.

Именно эти действия 36-й бригады, по его мнению, привели к катастрофе и завод "Азовсталь" взяли в окружение. Хотя у морпехов было достаточно техники и боеприпасов, чтобы удерживать оборону. А ошибки привели к тому, что большинство из них попали в плен — речь о примерно 1000 наших морских пехотинцев.

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным, на заводе Ильича еще достаточно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято — мне неизвестно", — добавил командир "Азова".

Стоит отметить, что представители российской пропаганды в воскресенье, 8 мая, сообщили, что командир 36-й бригады морпехов Владимир Баранюк попал в плен и "дал показания об обстоятельствах их захвата и ведения боевых действий в Мариуполе". Эти кадры активно разгоняются в СМИ страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заместитель командира "Азова" выступил с резкими заявлениями и прошелся по украинским политикам.