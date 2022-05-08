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Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги Новина оновлена 08 травня 2022, 12:16

Глава росії на третій місяць війни проти України продовжує щось говорити про боротьбу з нацизмом

Кривавий диктатор володимир путін напередодні сакрального для кремля свята 9 травня відправив в Україну вітальне послання, в якому висловився про необхідність недопущення відродження нацизму.

Відповідна інформація була опублікована на сайті президента рф 8 травня.

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #9 травня
Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги
Політика
Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги
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Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги
Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги
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