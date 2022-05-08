Нахабства вистачило: путін привітав Україну з днем перемоги

Глава росії на третій місяць війни проти України продовжує щось говорити про боротьбу з нацизмом

Кривавий диктатор володимир путін напередодні сакрального для кремля свята 9 травня відправив в Україну вітальне послання, в якому висловився про необхідність недопущення відродження нацизму.

Відповідна інформація була опублікована на сайті президента рф 8 травня.

Новина доповнюється…