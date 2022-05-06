росія збирається офіційно оголосити війну Україні: Шмигаль назвав дату

Остаточне рішення повинен ухвалити кривавий очільник кремля

російська федерації 9 травня планує офіційно оголосити війну Україні.

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Про це у п'ятницю, 6 травня, під час чергового брифінгу за результатами візиту до сусідньої Польщі заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За даними партнерських спецслужб, росія має наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві. Чи станеться це — дивитимемося", — повідомив український чиновник.

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Окрім того, очільник українського уряду наголосив, що стовідсоткової інформації, чи дійсно кривавий російський президент офіційно оголосить війну Україні поки що немає.

Варто нагадати, що повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну триває вже 72 день поспіль. Загарбницька армія продовжує невпинно руйнувати українські землі крилатими ракетами та авіабомбами, вбивати мирних українців та руйнувати інфраструктуру.

Тим часом українські захисники міцно стоять на обороні Батьківщини, і вже встигли перейти у контрнаступ по двох дуже важливих для нашої держави напрямках.