На думку Прокопенка, катастрофі у Маріуполі можна було запобігти

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко (позивний "Редіс"), який зараз бореться з російськими окупантами за маріупольську "Азовсталь, вважає, що блокади заводу можна було б уникнути. Для цього ворожу армію треба було не пропускати на південному напрямку. При цьому Редіс вважає, що до катастрофи призвели дії 36 бригади морської піхоти.

Таку думку військовослужбовець озвучив у інтерв'ю "Українській правді".

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За словами Прокопенка, уникнути катастрофи у Маріуполі можна було б, якби всі міста — Генічеська, Мелітополь, Бердянськ — стійко тримали оборону й не давали можливості противнику дістатися з Криму до міста.

"У мене є власне бачення цієї ситуації. Якби війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, вгризалися б у землю та билися із противником, не давали б йому просто так заходити у міста, була б зовсім інша картина. Річ у тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований", — зазначив командир полку "Азов".

Крім того, на думку оборонця"Азовсталі", дії 36-ої бригади морської піхоти не піддаються логічному поясненню, адже спочатку один батальйон (4 квітня) здався у полон, після чого було втрачено єдиний на той час шлях сполучення між "Азовом" та цією бригадою морпіхів.

"Потім несподівано командир 36-ї бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку, і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще і вони просто потрапили в полон. Якби цього не сталося, з цією бригадою ми би ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено і після завершення зачистки заводу Ілліча, противник кинув всі свої сили на наш напрямок – це дало змогу противнику наступати на нас з флангу і тилу", — додав Денис Прокопенко.

Саме ці дії 36 бригади, на його думку, призвели до катастрофи й завод "Азовсталь" взяли в оточення. Хоча у морпіхів було достатньо техніки та боєприпасів, щоб утримувати оборону. А помилки призвели до того, що більшість з них потрапили у полон — мова приблизно 1000 наших морських піхотинців.

"Це було рішення командира 36-ї бригади полковника Баранюка, або його на це хтось підштовхнув з керівництва, мені не відомо. Але в будь-якому разі воно було абсолютно нелогічним, на заводі Ілліча ще достатньо довго можна було тримати оборону, але чому таке рішення було прийнято – мені невідомо", — додав командир "Азову".

Варто зазначити, що представники російської пропаганди у неділю, 8 травня, повідомили, що командир 36-ої бригади морпіхів Володимир Баранюк потрапив у полон й "дав свідчення про обставини їх захоплення та ведення ними бойових дій у Маріуполі". Ці кадри активно розганяються у ЗМІ країни-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заступник командира "Азова" виступив із різкими заявами та пройшовся по українських політиках.