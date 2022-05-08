Россияне обстреляли Одессу: последствия "прилетов" вражеских ракет показали на фото и видео

Шесть населенных пунктов в области остались без электроснабжения

В воскресенье, 8 мая, российские оккупанты продолжили ракетные обстрелы по Одессе — в городе за день звуки взрывов слышали несколько раз. Выяснилось, что последняя очередь ракет прилетела со стороны Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета со ссылкой на ОК "Юг".

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Отмечается, что 3 ракеты по Одессе россияне выпустили около 16.20. Одну ракету сбила противовоздушная оборона, а две другие попали в жилой район и разрушили зону отдыха.

На месте попадания возник пожар, распространившийся на площадь 15 квадратных метров. Ее ликвидировали силами 15 спасателей и четыре пожарных машин. Разбор завалов на площади в 300 квадратов продолжается.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрелов нет.

Впоследствии эти атаки прокомментировал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко о взрывах в Одессе. Источник: t.me/odeskaODA

Местные СМИ показали на фото последствия прилета вражеской ракеты по жилому кварталу Одессы.

Россияне 8 мая обстреляли Одессу Россияне 8 мая обстреляли Одессу Россияне 8 мая обстреляли Одессу Россияне 8 мая обстреляли Одессу Россияне 8 мая обстреляли Одессу

(Фото: Суспільне)

В свою очередь объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины показал видеокадры с места "прилета" вражеской ракеты.

Стоит отметить, что в Болградском районе Одесской области вражеская ракета разрушила подстанцию. В результате в шести населенных пунктах исчез свет. В регионе также повреждены другие гражданские объекты и инфраструктура. Пока неизвестно, когда смогут возобновить электроснабжение во всех городах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за текущие сутки российские оккупанты обстреливают Одессу уже в третий раз. О первых взрывах сообщалось около 1 ночи, еще один взрыв прогремел около 12:50 днем, а в третий раз около 16:10 8 мая было слышно несколько взрывов из разных частей города. Тогда отмечалось, что работает ПВО, однако "прилетов" по объектам инфраструктуры тоже избежать не удалось. О жертвах и пострадавших речь не шла.