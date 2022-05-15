Одесса еще надолго не курортная: когда можно будет купаться в Черном море

Жителям и гостям Одесской области строго запрещено выходить на побережье

Побережье Черного моря в Одессе, которое заминировали для защиты от российского десанта, возможно еще очень не скоро станет снова безопасным для купания, — разминирование может занять годы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в целом разминирование всей территории Украины может занять у спасателей 5-10 лет: "Всякого г**на взрывного разбросали рашисты, мы это видим".

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"Касаемо побережья нашего города и области, — все меры минно-взрывной безопасности проведены. Каждый день говорим одесситам и жителям области не выходить на побережье и пляжы, потому что это небезопасно, это угроза жизни", — продолжил Братчук.

"Касаемо курортного сезона, если коротко говорить: после победы. Но после победы нужно будет сделать очень много работы, чтобы провести противоминные мероприятия, разминировать побережье. Мы же говорим не только про песочек и пляжи, есть же еще и море. И там не только наши мины, но и те мины, которые разбросала россия, чтобы блокировать наши порты", — подытожил советник главы Одесской ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как россия хочет "отрезать" от Украины половину Одесской области.