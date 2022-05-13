Укр

Последствия удара ВСУ по оккупантам на Змеином показали на фото со спутника

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На снимках четко видны силуэты корабля, ушедшего на дно Новость обновлена 13 мая 2022, 08:34
На снимках четко видны силуэты корабля, ушедшего на дно

Одному из судов удалось увернуться от выпущенной по нему ракеты

В пятницу, 13 мая, Maxar Technologies опубликовали свежие снимки местности рядом с островом Змеиный. Как известно, в этом квадрате черноморской акватории недавно был выведен из строя корабль "Всеволод Бобров", а нынешние фото свидетельствуют о дополнительном уроне, который понес российский флот.

Подробности сообщает CNN, передает "Телеграф".

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Помимо того, что спутник смог засечь новые разрушения российской военной инфраструктуры на Змеином, ему еще удалось заснять и атаку украинских защитников на катера вражеского флота. Удар был совершен в четверг, 12 мая.

Атака возле Змеиного
Атака возле Змеиного

На снимке четко видно несколько столбов дыма рядом с десантным кораблем класса "Серна", который идентифицирован благодаря возможностям Maxar. Одному из судов, скорее всего, удалось увернуться от прямого удара — крутой поворот корабля удалось заснять прямо с космоса.

Маневр российского катера
Маневр российского катера

Следует отметить, что у берегов самого Змеиного пришвартована баржа с грузоподъемным краном. Вполне вероятно, что судно пригнали для поднятия других катеров со дна Черного моря, которые были туда отправлены точными ударами "Байрактаров" и другой огневой мощью ВСУ.

Грузовая баржа и утонувший корабль у берегов Змеиного
Грузовая баржа и утонувший корабль у берегов Змеиного

Рядом с баржей, к слову, четко видны очертания еще одного корабля — также класса "Серна", который уже покоится под водой. При каких обстоятельствах состоялось его "погружение", неизвестно.

Стоит отметить, что ранее в Одесской ОВА подтверждали уничтожение российского десантного катера у острова Змеиный, а также прямое попадание в вертолет россиян, который прибыл на Змеиный.

Последствия атаки на россиян, находящихся на Змеином
Последствия атаки на россиян, находящихся на Змеином

В целом же остров уже превратился в настоящее "кладбище" русских военных кораблей — украинские защитники регулярно производят разведочные "рейды" и по возможности ударяют по вражеской технике.

Теги:
#Украина #Россия #Черное море #Война #Корабль #Остров Змеиный #Черноморский флот РФ #ВСУ