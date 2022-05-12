Еще один корабль оккупантов вышел из строя: подробности

Российское судно загорелось у острова Змеиный

Вооруженные силы Украины на 78-й день войны с российскими оккупантами нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров", который считается одним из новейших во флоте РФ.

Об этом в четверг, 12 мая, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, российские оккупанты на западе Крыма наращивают силы противовоздушной обороны. Одной из целей они рассматривают остров Змеиный.

Братчук отметил, что ВСУ успешно защищают украинский остров от врагов и, как результат, загорелось российское судно тылового обеспечения Всеволод Бобров.

Братчук о ситуации на юге Украины

Ранее 24 канал со ссылкой на источники в разведке сообщал, что судно загорелось в ночь на 12 мая, когда шло в направлении острова Змеиный. Через некоторое время на корабле началась спасательная операция, после которой обгоревший корабль отправился в направлении Севастополя и вроде бы россиянам даже удалось пришвартовать его в порту.

Как надолго корабль вышел из строя, пока неизвестно, но, по предварительным оценкам, корабль "Всеволод Бобров" нуждается в серьезном ремонте. Для российского флота эта потеря приравнивается к критической, ведь если судно придется выводить за пределы Черного моря, Турция обратно его уже не пропустит.

Корабль "Всеволод Бобров"

"Всеволод Бобров" — судно тылового обеспечения проекта 23120. Корабль предназначен для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи другим судам, попавшим в беду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 мая стало известно о вспышке на борту российского фрегата "Адмирал Макаров". По "стечению обстоятельств", военный корабль находился неподалеку от украинского острова Змеиный, который в эту войну стал указывать курс всем подходящим к нему судам противника.