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Война – день 78: россияне отходят от Харькова, но держатся за Донбасс

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ВСУ продолжают держать оборону Новость обновлена 12 мая 2022, 00:04
ВСУ продолжают держать оборону

Оперативно о главном за 12 мая

Украина противостоит российским захватчикам 78 дней. За последние сутки украинским военным удалось оттеснить оккупантов еще дальше от Харькова и освободить несколько населенных пунктов в области. При этом российские силы стягиваются от Изюма на север, чтобы не разрешить освобождение нашей страны и не дать отбросить их к границе. Коварными оказались оккупанты и на юге Украины — по их указанию коллаборанты озвучили инициативу присоединить временно оккупированную Херсонскую область в состав россии, на что получили резкий ответ от Офиса украинского президента. В Генштабе ВСУ между тем говорят, что подлости от россиян можно ожидать и в Киеве и трех других областях Украины. Однако украинские военные даже не планируют отступать и, вооружившись новейшей тяжелой артиллерией от США, успешно продолжают уничтожать российских оккупантов. Между тем даже российские миллиардеры признают, что украинская армия значительно сильнее российской, а ВСУ приложив усилия, могут дойти даже до Москвы.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 12 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что ознакомиться с новостями за 9 мая можно в материале: "Война – день 75: ВСУ перешли в контрнаступление на Запорожье, а россияне бомбят украинские города".

О ситуации в стране за 10 мая читайте в новости: "Война – день 76: войска путина с яростью атакуют и бьют украинскими городами, но проигрывают войну".

А информация о событиях в Украине за 11 мая доступна в трансляции: "Война – день 77: ВСУ наступают в Харьковской области и держат оборону на других рубежах".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Онлайн #Текстовая трансляция #12 мая
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