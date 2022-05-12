Серьезный ущерб для экономики: эксперты посчитали, сколько рабочих мест потеряла Украина из-за вторжения россии

Многих украинцев война оставила без работы

Полномасштабное военное вторжение россии в Украину привело к тому, что наша страна потеряла 4,8 миллиона рабочих мест.

Об этом сообщает Международная организация труда в своем отчете от 11 мая.

Организация дала также прогноз по тому, что будет с украинским рынком труда в будущем. Так если боевые действия затянутся и обостряться, то количество потерянных рабочих мест может вырасти до 7 миллионов.

Однако если они завершатся немедленно, то возможно быстрое восстановление и возвращение около 3,4 миллиона рабочих мест.

Согласно отчету, с начала военного вторжения, Украину покинули около 5,23 млн беженцев, из которых 2,75 млн людей работоспособного возраста. 1,2 миллиона из них были вынуждены уволиться или потеряли работу после начала войны.

Организация отмечает, что если война затянется, то им придется искать работу в соседних странах, что приведет к увеличению давления на местные рынки труда и приведет к росту безработицы.

Как сообщалось ранее, экономический эксперт Алексей Кущ рассказал, что украинцы начнут замечать рост цен на продукты питания уже ближе к осени. При том, часть из продуктов подорожает неожиданно.