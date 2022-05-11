ВСУ идут вперед на одном из направлений: свежая карта боев в Украине

ВСУ дают бой армии рф на всех направлениях.

В среду, 11 мая, на 77-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 10 мая.

Карта боев в Украине за 11 мая

Карта боев в Украине за 10 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Враг не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В Мариуполе враг блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков ведутся штурмовые действия. Враг наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение. На Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины.

В Генштабе также доложили, что оккупанты начали оборону на Харьковском и Изюмском направлениях. ВСУ на Харьковщине имеют определенный успех. Об этом заявил Алексей Громов, бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины во время брифинга.

"Самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия", — заявил Громов.

Ранее украинский профессор-пехотинец рассказал, что его удивило на Донбассе.

Напомним, британская разведка потроллила россиян из-за успехов ВСУ на острове Змеиный.