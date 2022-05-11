Война – день 77: ВСУ наступают на Харьковщине и держат оборону на остальных рубежах

Оперативно о главном за 11 мая

Война украинского народа за свою свободу и независимость длится уже 77 дней. Несмотря на постоянные ракетные обстрелы мирных городов Украины и непрекращающиеся атаки российской армии украинским защитникам удается сдерживать натиск врага, а на некоторых направлениях даже переходить в контрнаступление и освобождать оккупированные россиянами населенные пункты, однако отступающие россияне стараются уничтожить все, что могут. В то время как россия кидает на убой необученных "мобилизованных" жителей ОРДЛО, бойцы ВСУ уже лучше оснащены, обучены и вооружаются тяжелым вооружением от союзников. Украинская авиация и артиллерия мощными ударами уничтожают оккупантов целыми колоннами. Однако натиск россиян все еще силен и до сих пор на фронтах остается много критических точек: сложная ситуация на Донбассе, еще более тяжелой является обстановка на осажденном заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 11 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Пентагоне сообщили, что 89 из 90 обещанных гаубиц М-777 уже были переданы Украине вместе со снарядами.

00:00 Американские сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) вскоре представят резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену признать россию государством-спонсором терроризма, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, что информация о событиях в Украине за 8 мая доступна в трансляции: "Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города".

Ознакомиться с новостями за 9 мая можно в материале: "Война – день 75: ВСУ перешли в контрнаступление на Запорожье, а россияне бомбят украинские города".

А о ситуации в стране за 10 мая можно прочитать в новости: "Война – день 76: войска путина с остервенением атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну".