В Украине не видят поводов для беспокойства из-за учений в Беларуси

Во вторник, 10 мая, власти Беларуси заявили о том, что для их страны "существует угроза" и начали разворачивать войска, в том числе и сил быстрого реагирования. Впрочем, они опасности для Украины не представляют, а скорее являются плановыми учениями.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным.

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что раз уж у россиян не получилось зайти в Киев в первый раз, то второй уж точно будет провальным. По словам Арестовича в феврале для штурма Киева были задействованы элитные части российской армии, то теперь на территории Беларуси боеспособных российских подразделений осталось крайне мало.

Также он подчеркнул, что там нет наступательных групп.

Как сообщалось ранее, непризнанный мировым сообществом президент беларуси александр лукашенко во время совещания 10 мая похвалил ВСУ за то, как те смогли эффективно уничтожать превосходящие по численности российские подразделения.