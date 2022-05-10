лукашенко неожиданно похвалил ВСУ, за уничтожение превосходящих сил россиян

Диктатор отметил мобильные группы ВСУ

Во вторник, 10 мая, на 76-й день полномасштабного вторжения рф в Украину непризнанный президент Беларуси александр лукашенко провел совещание по оборонному заказу страны на 2022 год, на котором диктатор отметил тактические успехи ВСУ.

Об этом сообщает president.gov.by.

лукашенко заявил, что "военная операция" рф в Украине его многому научила. Так, в частности, диктатор отметил мобильные группы ВСУ, которые неожиданными ударами успешно боролись против огромных колонн россиян.

"Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки — хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей "Кайман", тоже помните — мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит, и наносят разительные удары", — заявил лукашенко.

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Ранее сообщалось, что лукашенко предсказал неизбежную победу Украины.

Напомним, лукашенко недавно заявил, что боевые действия в Украине затянулись.