Под Белгородом вновь слышны взрывы: что известно

В россии опять неспокойно

В среду, 11 мая, в селе Солохи, что в Белгородской области (россия) произошел взрыв.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам населенный пункт подвергся обстрелу якобы со стороны Украины, также он сообщил, что возле села после взрыва горит камыш, но в самом селе пожара нет.

В белгородском телеграм-канале "Блэтгород" сообщили, что местные жители говорят, что в населенном пункте есть военная инфраструктура. Кроме того, там разместили запись, на которой мужчина рассказал, что из Солох изначально велся огонь, кроме того он не исключил, что взрыв может быть "ответкой".

Тем временем в другом населенном пункте области Шебекино местные жители сообщили о звуках вылетов и засняли это на видео.

Напомним, что уже несколько недель в пограничной с Украиной Белгородской области россии людей тревожат "хлопки" в небе, — над городом уже не единожды замечали вертолеты, работу ПВО, взрывы, раз даже повредили железную дорогу.

Из-за этого россияне стянули значительные силы к Белгороду, по данным Генштаба ВСУ, там может находиться до 15 тысяч военных и до тысячи единиц боевой техники.