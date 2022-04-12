"Белгородская Народная Республика живет!": в сети веселятся из-за повреждения железной дороги в Белгороде

В россии распространяется информация о возможном начале партизанской войны

В российском Белгороде неизвестные повредили железнодорожные пути в районе граничащего с Украиной Шебекинского городского округа.

Указанная информация в своем Telegram-канале. Во вторник, 12 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате разрушения путей было повреждено только железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших будто бы нет.

Публикация российского губернатора в соцсети

В сети под сообщением российского губернатора пользователи предполагают, что в россии начали работать партизаны. Некоторые саркастически шутят, вспоминая предварительные заявления руководства рф, о том, что взрывы в российском Белгороде происходили исключительно "из-за человеческого фактора".

Есть и такие, кто упоминает о санкциях:

Реакция пользователей соцсети

Стоит отметить, что накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что россияне готовятся к партизанской войне. В ведомстве убеждены, что такие действия со стороны россии связаны с белорусскими "рельсовыми партизанами", которые целенаправленно выводили из строя железнодорожное оборудование, граничащее с Украиной. Это делали для того, чтобы перебить доставку боевой техники в зону боевых действий.

Кроме того, ранее недалеко от Белгорода произошли взрывы на нефтебазе и на территории складов, где находились боеприпасы.

"Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ", — говорится в тексте сообщения ГУР.

Документ, обнародованный в ГУР

Ранее "Телеграф" сообщал, что после пожара, возникшего на белгородской нефтебазе после авиаудара, в рф возбудили уголовное дело против Вооруженных сил Украины. В свою очередь военные аналитики заявляют, что после провокации в Белгороде кровавый диктатор владимир путин начал скрытый призыв.