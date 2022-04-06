Путин начал скрытый призыв после провокации в Белгороде - военный аналитик

россия ищет резервы для мощного удара по Украине.

Кровавый диктатор владимир путин, которого в Германии назвали "бункерным разжигателем войны", боится общей мобилизации, однако ищет резервы точечно в самых бедных регионах россии.

Таким мнением поделился австрийский военный аналитик, эксперт по применению боевой авиации Томас Купер. Перевод на украинский язык осуществили доцент Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Ростислав Семкив и Николай Ковальчук.

Купер в сводке по Украине за 2-3 апреля отметил, что президент рф может согласиться на поражение, только если его принудят к этому. Томас считает, что путин до сих пор не объявил общую мобилизацию в россии, ведь это очень дорого и рискованно для его режима. Однако в россии идет мобилизация точечно. Эксперт заявил, что в Белгородском районе после пожара на нефтебазе начат обязательный призыв резервистов. Кроме того, по мнению Купера, власти рф собирают 60 тысяч резервистов в Краснодаре, Дагестане, Ингушетии и Пермской области. Отмечается, что сознательно были выбраны более бедные регионы, чтобы мотивировать потенциальных солдат перспективой грабежей в Украине.

"Между тем, я не сомневаюсь: путина больше не интересует ни его личная репутация, ни имидж россии; так же он не примет ни одного поражения. [Разве что его принудят к этому обстоятельству: об этом Купер писал раньше – пер.] Он (все еще) не объявил общей мобилизации (потому что это очень дорого и рискованно для его положения), однако уже сейчас делает что-то похожее только в меньшем масштабе: например, после фальшивой атаки на белгородскую нефтебазу три дня назад, в районе было введено военное положение и начат обязательный призыв резервистов.

Под теми или иными предлогами еще 60.000 резервистов собирают в краснодаре, дагестане, ингушетии и пермской области. Примечательно, что это самые бедные регионы россии: кажется, рекрутеры мотивируют потенциальных солдат перспективой легкого грабежа в Украине…", — написал Купер.

Напомним, в россии заявили, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стал авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины. Позднее в рф возбудили дело против ВСУ. В Украине прокомментировали пожар в Белгороде на официальном уровне.