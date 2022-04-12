"Білгородська Народна Республіка живе!": у мережі веселяться через пошкодження залізниці у Білгороді

У росії шириться інформація щодо можливого початку партизанської війни

У російському Білгороді невідомі пошкодили залізничні колії у районі Шебекінського міського округу, який межує з Україною.

Вказану інформацію у своєму Telegram-каналі.у вівторок, 12 квітня, повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, в результаті руйнування колій було пошкоджене лише залізничне полотно. Жертв та постраждалих нібито немає.

Публікація російського губернатора в соцмережі

У мережі під дописом російського губернатора користувачі припускаються думок, що у росії почали працювати партизани. Дехто саркастично жартує, згадуючи попередні заяви керівництва рф, про те, що вибухи в російському Білгороді відбувалися виключно "через людський фактор".

Є й такі, хто згадує про санкції:

Реакція користувачів соцмережі

Варто відзначити, що напередодні у Головному управління розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що росіяни готуються до партизанської війни. У відомстві переконані, що такі дії з боку рф пов’язані з білоруськими "рейковими партизанами", які цілеспрямовано виводили з ладу залізничне обладнання, яке межує з Україною. Це робили для того, аби перебити доставку бойової техніки до зони бойових дій.

Окрім того, раніше неподалік Білгорода пролунали вибухи на нафтобазі та на території складів, де знаходились боєприпаси.

"Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію рф", — йдеться в тексті повідомлення ГУР.

Документ, який оприлюднили у ГУР

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після пожежі, яка виникла на білгородській нафтобазі після авіаудару, у рф порушили кримінальну справу проти Збройних сил України. Своєю чергою військові аналітики заявляють, що після провокації у Білгороді кривавий диктатор володимир путін розпочав прихований призов.