путін розпочав прихований призов після провокації у Білгороді — військовий аналітик

росія шукає резерви для потужного удару по Україні.

Кривавий диктатор володимир путін, якого в Німеччині назвали "бункерним розпалювачем війни", боїться загальної мобілізації, проте шукає резерви точково в найбідніших регіонах рф.

Такою думкою поділився австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер. Переклад на українську мову здійснили доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ростислав Семків та Микола Ковальчук.

Купер у зведенні по Україні за 2-3 квітня зазначив, що президент росії може погодитися на поразку, тільки якщо його примусять до цього. Томас вважає, що путін досі не оголосив загальну мобілізацію в рф, адже це дуже дорого та ризиковано для його режиму. Однак у росії йде мобілізація точково. Експерт заявив, що у Білгородському районі після пожежі на нафтобазі розпочато обов’язковий призов резервістів. Крім того, на думку Купера, влада рф збирає 60 тисяч резервістів у Краснодарі, Дагестані, Інгушетії та Пермській області. Зазначається, що для цього свідомо було обрано найбідніші регіони, щоб мотивувати потенційних солдатів перспективою грабежів в Україні.

Тим часом, я не маю сумніву: путіна більше не цікавить ні його особиста репутація, ні імідж росії; так само він не прийме жодної поразки. [Хіба що його змусять до цього обставини: про це Купер писав раніше – перекл.] Він (все ще) не оголосив загальної мобілізації (бо це дуже дорого й ризиковано для його становища), проте вже зараз робить щось схоже тільки в меншому масштабі: наприклад, після фальшивої атаки на бєлгородську нафтобазу три дні тому, в районі було запроваджено воєнний стан і розпочато обов’язковий призов резервістів.

Під тими чи іншими приводами ще 60.000 резервістів збирають у краснодарі, дагестані, інгушетії та пермській області. Прикметно, що це чи не найбідніші регіони росії: здається, рекрутери мотивують потенційних солдатів перспективою легкого грабунку в Україні…

Під тими чи іншими приводами ще 60.000 резервістів збирають у краснодарі, дагестані, інгушетії та пермській області. Примітно, що це найбідніші регіони росії: здається, рекрутери мотивують потенційних солдатів перспективою легкого пограбування в Україні…", — написав Купер.

Нагадаємо, в рф заявили, що причиною пожежі на нафтобазі в Білгороді став авіаудар з двох вертольотів збройних сил України. Пізніше в росії порушили справу проти ЗСУ. В Україні прокоментували пожежу у Білгороді на офіційному рівні.