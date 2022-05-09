Укр

Испугались? Стало известно, сколько военных россия стянула под Белгород

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Белгородской области собрали уже до 19 батальонно-тактических групп рф Новость обновлена 09 мая 2022, 07:00
В Белгородской области собрали уже до 19 батальонно-тактических групп рф

Все тысячи военных вот-вот отправят против ВСУ

После ряда взрывов и обстрелов в Белгородской области, в которых россияне по классике обвинили Украину, а также видимых успехов украинских защитников на линии фронта, в пограничных районах собрали тысячи российских военных.

Об этом утром в понедельник, 9 мая, информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

"В целях недопущения продвижения подразделений ВСУ противник сосредоточил на территории российской федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонно-тактических групп", — говорится в сообщении.

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Стоит заметить, что каждая БТГ состоит из 600-800 человек личного состава и имеет в распоряжении порядка 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

Так, путем простых математических расчетов можно понять, что на границе находится до 15 тысяч военных рф и до тысячи единиц военной техники.

Генштаб ВСУ отмечает, что на данный момент продолжается переброска людей и техники россии в подразделения, которые больше всего пострадали в ходе боевых действий в Украине.

Напомним, что уже несколько недель в пограничной с Украиной Белгородской области россии людей тревожат "хлопки" в небе, — над городом уже не единожды замечали вертолеты, работу ПВО, взрывы, раз даже повредили железную дорогу.

Россияне в регионе тревожатся, однако украинская разведка еще до начала таких инцидентов предупреждала, что у россии кончается живая сила, и чтобы мотивировать людей воевать против Украины сами россияне могут устроить диверсии на своих территориях.

Кроме того, как видно по последним картам боевых действий, Украина постепенно готовится выйти на границы в Харьковской области, — россияне явно хотят этому помешать.

Теги:
#Харьков #Белгород #Военные
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