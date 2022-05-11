Під Білгородом знову чутно вибухи: що відомо

У Росії знову неспокійно

У середу, 11 травня, у селі Солохи, що у Білгородській області (росія) стався вибух.

Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За його словами населений пункт зазнав нібито обстрілу з боку України, також він повідомив, що біля села після вибуху горить очерет, але в самому селі пожежі немає.

У білгородському телеграм-каналі "Блетгород" повідомили, що місцеві жителі кажуть, що у населеному пункті є військова інфраструктура. Крім того, там розмістили запис, на якому чоловік розповів, що із Солох спочатку вівся вогонь, крім того, він не виключив, що вибух може бути "відповіддю".

Тим часом в іншому населеному пункті Шебекіного місцеві жителі повідомили про звуки вильотів і зняли це на відео.

Нагадаємо, що вже кілька тижнів у прикордонній з Україною Білгородської області росії людей турбують "хлопки" в небі, — над містом уже не раз помічали гелікоптери, роботу ППО, вибухи, раз навіть пошкодили залізницю.

Через це росіяни стягнули значні сили до Білгорода, за даними Генштабу ЗСУ, там може бути до 15 тисяч військових і до тисячі одиниць бойової техніки.