Злякалися? Стало відомо, скільки військових росія стягнула під Білгород

Усі тисячі військових ось-ось відправлять проти ЗСУ

Після низки вибухів та обстрілів у Білгородській області, у яких росіяни за класикою звинуватили Україну, а також видимих успіхів українських захисників на лінії фронту, у прикордонних районах зібрали тисячі російських військових.

Про це у понеділок, 9 травня, інформує Генштаб Збройних сил України.

"З метою недопущення просування підрозділів ЗСУ противник зосередив на території російської федерації у Білгородській області до дев’ятнадцяти батальйонно-тактичних груп", — йдеться у повідомленні.

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Варто зауважити, що кожна БТГ складається з 600-800 осіб особового складу і має близько 10 танків і 40 бойових машин піхоти.

Так, шляхом простих математичних розрахунків можна зрозуміти, що на кордоні знаходиться до 15 тисяч військових росії і до тисячі одиниць військової техніки.

Генштаб ЗСУ зазначає, що наразі триває перекидання людей та техніки росії до підрозділів, які найбільше постраждали під час бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що вже кілька тижнів у прикордонній з Україною Білгородської області росії людей турбують "хлопки" в небі, — над містом уже не раз помічали гелікоптери, роботу ППО, вибухи, раз навіть пошкодили залізницю.

Росіяни в регіоні турбуються, проте українська розвідка ще до початку таких інцидентів попереджала, що в росії закінчується жива сила, і щоб мотивувати людей воювати проти України самі росіяни можуть влаштувати диверсії на своїх територіях.

Крім того, як видно за останніми картами бойових дій, Україна поступово готується вийти на кордони в Харківській області, — росіяни явно хочуть перешкодити цьому.