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"Хлопки" у Білгороді — це оплески від Бога для ЗСУ: позитивна добірка жартів на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Хлопки" у Білгороді — це оплески від Бога для ЗСУ: позитивна добірка жартів на злобу дня Новина оновлена 04 травня 2022, 14:26

З огляду на швидкість появи серед українського населення нових анекдотів і не скажеш.

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і добрий спосіб хоч трохи відволіктися від новин про війну в Україні. Хоча, судячи зі швидкості появи нових анекдотів, цього й не скажеш. Мабуть, оптимізм і гарне почуття гумору закладені в генетичному коді українського народу.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі приколи та меми із соцмереж про кривавого диктатора путіна та дурість росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Гумор #Позитив #Приколи #Анекдоти