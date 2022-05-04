"Хлопки" у Білгороді — це оплески від Бога для ЗСУ: позитивна добірка жартів на злобу дня

З огляду на швидкість появи серед українського населення нових анекдотів і не скажеш.

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і добрий спосіб хоч трохи відволіктися від новин про війну в Україні. Хоча, судячи зі швидкості появи нових анекдотів, цього й не скажеш. Мабуть, оптимізм і гарне почуття гумору закладені в генетичному коді українського народу.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі приколи та меми із соцмереж про кривавого диктатора путіна та дурість росіян, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.