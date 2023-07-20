Якщо швидко-швидко є торт, то фітнес-браслет похвалить за бадьору прогулянку: найсмішніші "смачні" анекдоти

Щодня у світі відзначається якесь свято. Іноді це щось серйозне, іноді щось незвичайне, а буває і смачне, як 20 липня в Україні та світі святкують Міжнародний день торта. Це солодке свято з’явилося лише у 2011 році, хоча перші торти з’явилися ще 2 тисячі років тому.

"Телеграф" пропонує відзначити цей день смачним шматочком тортика, а також веселими та смішними анекдотами про цей солодкий десерт. Насолоджуйтесь!

Потрібно вміти говорити: "Ні". Наприклад, вас запитують: "Чи хочете ви шматочок торта?", — А ви відповідаєте: "Ні, мені, будь ласка, два шматочки".

- Мамо, а можна мені ще шматочок торта? — Ой, їж бодай весь, тільки половину залиш гостям.

Сьогодні я придбала шоколадний торт! Виявляється, торт можна купувати, навіть якщо немає свята! Вони навіть не перевіряють!

— Дістань з холодильника торт, милий. - Будь ласка. А на скільки шматків його порізати: на чотири чи вісім? — Будь ласка, на чотири. Вісім мені не здолати!

— Яке щастя, що раптом я зустріла тебе мій коханий! - Так, це свіжий тортик!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про свекруху, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.