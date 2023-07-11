Кажуть, працівники шоколадної фабрики кожні дві години перевіряють — чи не злиплася... Смішні "солодкі" жарти

Усіх любителів солодкого – зі святом, зі Всесвітнім днем шоколаду! Можливо, ви і не знали, але такий смачний день щорічно відзначається 11 липня. І звичайно ж "Телеграф" не міг цього пропустити і не відзначити День шоколаду веселими жартами про цей десерт та ласунів.

Вашій увазі — найсмішніші анекдоти про солодощі, шоколад і всіх-всіх, хто починає свій день з цукерки до чаю або кави. Нехай цей день буде сповнений позитивом!

Лікарі стверджують, що у шоколаді міститься амінокислота триптофан, яка підіймає настрій. Щоправда, вони не уточнюють, що шоколад у своїй треба запивати коньяком.

Спочатку купуєш Кіндер заради іграшки, потім заради шоколадки, а потім тобі життєво необхідні жовті контейнери, бо ти старий, але кмітливий.

— Тобі не здається, що ти їси надто багато шоколаду? — На мою думку, ти перебільшуєш, Оленко. - Я Настя.

Хочете, щоб у вас все було в шоколаді? Даємо трьом однорічним дітям по плитці шоколаду і залишаємо їх без нагляду на 10 хвилин.

Коли я їм шоколад, то виправдовую себе, що в мене буде МЕГА-МОЗОК… Про МЕГА-ЗАД намагаюся не думати…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.