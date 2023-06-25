— Які парфуми модні цього літа? — Спрей від комарів: веселі жарти, які подарують позитивні емоції

Жартівливі ситуації літа допоможуть вам протриматися до початку відпустки і пережити робочі дні! Радійте і діліться гумором зі своїми друзями та колегами!

"Телеграф" підготував для своїх читачів смішні анекдоти про літню погоду і витівки природи, які точно посміхнуть вас і змусять сміятися до сліз!

— Уявляєш, який прогрес! Раніше, щоб викликати дощ, шаманам доводилось годинами гепати в бубен, жертви приносити… — А тепер? — А тепер досить просто помити авто!

Якщо синоптики кажуть, що завтра буде ясно, не тіштеся: вони мають на увазі, що зараз їм нічорта не зрозуміло, а ось настане завтра — і тоді стане ясно, що за погода в цей день.

Уже декілька днів іде дощ. У моєї жінки сильна депресія, вона стоїть і постійно дивиться у вікно. Якщо і далі буде йти дощ, доведеться впустити її в всередину.

Виробникам парасольок треба молитися на дощове літо, виробникам босоніжок треба молитися на сухе літо, виробникам пива треба молитися на жарке літо… А виробникам горілки ніколи молитися, їм виробляти треба!

— Літо. Краплини дощу сумовито стукотіли в вікно. Вітер завивав, як поранений вовк. Здавалося, це саме небо плаче, як мале дитя. За такої негоди так хочеться закутатися в теплий плед… — Семене, по-моєму, ти якось не так пишеш пояснювальну з приводу запізнення на роботу!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.