росія підтягує сили до Харкова та тисне на сході: свіжі карти боїв в Україні

Українські військові опираються загарбникам

Масштабних змін у розташуванні армій на карті бойових дій з попередньої доби не відзначено. Успішні контратаки ЗСУ проти російських загарбників на Харківщині могли змусити їх посилити цей напрямок.

Дослідники Institute for the Study of War вважають, що росармія може концентруватися в Білгороді для цих цілей. Угруповання ворога під Ізюмом продовжує перегрупування та розвідку у бік українських військових.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Значного просування росії не зафіксували на жодному напрямку після Попасної.

Карта бойових дій в Україні на 9 травня

Схід України

За неділю, 8 травня, із ізюмського напрямку росія нападати не намагалася, проводила розвідку у бік Барвінкового та Слов’янська. У Донецькій та Луганській області було "голосніше" звичайного — ворог посилив атаки з повітря та з артилерії, а також на землі. З Попасної українські сили відступили. Бої йдуть у Білогорівці, Воєводівці, Лисичанську. Дослідники зазначають, що це може свідчити про спроби оточити Сєвєродонецьк з півдня. Бої продовжуються у Рубіжному.

Поблизу адмінкордону Донецької області (до 20 км) діють російські частини навколо Лимана в районі селищ Шандриголове та Олександрівка.

Карта бойових дій на сході України

Маріуполь

Поки росія намагається запустити Маріупольський порт та інтегрувати його до своєї економіки, на території заводу "Азовсталь" українські воїни продовжують тримати оборону.

Маріупольська оплот тримає оборону "Азовсталі"

Харків

Підтверджених успіхів українських захисників минулої доби немає, але росіяни неабияк переполошилися. У Білгороді зосереджуються сили росармії, ймовірно, щоб не дати українським силам вийти до кордону держав.

Карта бойових дій навколо Харкова

Південь України

На півдні України росармія може готуватися до ймовірного наступу — вони проводять розвідку та перегруповують передові підрозділи. Дослідники сумніваються в успіху повторного наступу, як передбачувані напрями вони дають Запоріжжя та Кривий Ріг. Також вони підтягують сили — у північному Криму, у Філатівці відзначили РСЗВ та зенітно-ракетні сили.

Карта окупованої частини на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв про відповідь Росії на пропозицію України евакуювати своїх військових із заводу "Азовсталь". Нагадаємо, настільки швидке просування росіян на півдні, яке призвело до окупації Херсонської області та проходу ворога до Маріуполя сталося, зокрема, і через не підрив мостів на Чонгарі. Це прокоментував Олексій Арестович, відповівши, що винуватцями займуться правоохоронці.