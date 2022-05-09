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"Про**али": Арестович розповів, чому не було підірвано стратегічні мости на Херсонщині

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Арестович Новина оновлена 09 травня 2022, 00:32
Олексій Арестович

Чиновник коротко пояснив, що сталося

У неділю, 8 травня, на 74-й день повномасштабного вторгнення рф Олексій Арестович коротко пояснив, чому було провалено оборону Херсона, а також не було підірвано стратегічні мости на півдні країни.

Про це радник глави Офісу президента Арестович розповів у бесіді з політиком Марком Фейгіним на YouTube-каналі "Фейгін LIVE".

Фейгін попросив радника голови ОП коротко розповісти, чому не вдалося підготувати Херсон і Каховку до оборони, а також чому не було підірвано мости, через що росія зуміла окупувати значні території, а також швидко замкнути кільце в Маріуполі. Чиновник відповів, що правоохоронні органи розслідуватимуть, хто винен у цьому.

— Чому не підготували Херсон, Каховку, чому не замінували мости?

— Про**али. Розбиратимемося.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Чонгар на карті України
Чонгар на карті України

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що стратегічні мости через Чонгар з незрозумілих причин не були підірвані, що дозволило окупантам швидко перекинути техніку та пробитися до Херсона, Мелітополя та Маріуполя.

Пізніше в Генштабі ЗСУ зазначили, що мости через Чонгар були заміновані, але підірвати їх не вдалося через переважаючі сили загарбників.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому Україна не б’є по Кримському мосту. Також радник голови ОП розповів про початок нової фази війни.

Теги:
#Україна #Росія #Чонгар #Олексій Арестович
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