Арестович розповів, що розпочалася нова фаза війни: "Мінімум кілька місяців"

Україна входить у дуже непростий період

Російсько-українська війна поступово переходить у нову — рутинну — фазу. За словами радника очільника Офісу президента Олексія Арестовича, вона триватиме мінімум кілька місяців, поки наші захисники будуть повністю знищувати російських окупантів, чиї екіпірування та підготовка дуже часто залишають бажати кращого.

Докладніше про це військовий експерт розповів під час чергового ефіру з Марком Фейгіним у ніч проти 7 травня.

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Арестович попереджає: період, у який входить наша країна зараз, буде сповнений дрібних сенсацій, котрі приходять з фронту, проте чогось надто масштабного навряд слід очікувати.

"Хоча "чорний лебідь" періодично пролітає на кшталт "утопили чи не втопили корабель", "взяли — не взяли щось там" і так далі", — каже радник голови ОП.

На думку Олексія Арестовича, ця фаза буде досить важкою. У цей час сторони будуть зайняті "тупим перемелюванням один одного", коли повідомляти людям у тилу стане "особливо нічого".

Проте навіть у такі моменти важливо звертати увагу на дрібниці, упевнений військовий експерт. Найчастіше саме вони вирішують багато в чому результат тих чи інших дій, а також — у разі їхнього позитиву для України — допомагають українцям утримувати "рівний" психологічний стан.

Втім, налаштовуватися варто на кілька місяців щодо "без сенсацій" із фронту, зазначив Арестович.

Проте західні партнери продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками. Так, США замовили чергову партію важливих нам дронов, які можуть допомогти переломити хід війни.

Важливим моментом є й те, що наближається сакральна для кремля дата — 9 травня. "Телеграф" писав, що влада просить українців серйозніше ставитися до сигналів тривоги найближчими днями. За словами Володимира Зеленського, зволікання чи ігнорування правил може комусь вартувати життя.